¿Por qué Japón no logró prevenir la catástrofe de Fukushima?

Japón está conmemorando el décimo aniversario de uno de los eventos más trágicos de su historia: el 11 de marzo de 2011, un fuerte tsunami afectó la costa este... 11.03.2021, Sputnik Mundo

Como resultado del tsunami, tres reactores nucleares de la planta de Fukushima Dai-ichi se derritieron, lo que lo convirtió en el peor accidente de este tipo desde el desastre de Chernóbil, ocurrido en 1986. Sputnik conversó con el portavoz de la Asociación Nuclear Mundial (ANM o WNA, por sus siglas en inglés) Jonathan Cobb para esclarecer las causas de la tragedia.El experto explicó que la industria nuclear japonesa sí estaba al tanto de los riesgos y que los reactores de Fukushima habían sido diseñados de tal manera que pudieran resistir los terremotos de la región. No obstante, los ingenieros japoneses "subestimaron la escala del tsunami y el rompeolas no fue lo suficientemente alto como para proteger la planta".Cobb recordó que el tsunami destruyó tres generadores diésel de la planta, sin los cuales los operadores no podían activar los sistemas de enfriamiento y "esto fue lo que causó un daño considerable a los reactores"."A modo de comparación, la planta de Onagawa, al noreste de Sendai, fue afectada por un tsunami incluso más grande, pero solo sufrió daños leves, puesto que había sido construida con una defensa marítima más alta", señaló.El tsunami afectó las prefecturas de Iwate, Miyagi, Ibaraki y Fukushima. El entonces primer ministro del país, Naoto Kan, declaró el "estado de emergencia nuclear" unas 4,5 horas después de la catástrofe. Tres horas más tarde, las autoridades locales comenzaron la evacuación masiva de los vecinos en un radio de 3 kilómetros de la planta Fukushima Dai-ichi. Otra planta nuclear de la prefectura japonesa, Fukushima Daini, sobrevivió al tsunami, ya que allí la altura de la ola solo alcanzó los 9 metros, en comparación con los 14 metros en Dai-ichi. Asimismo, los operadores fueron capaces de parar el funcionamiento de la instalación de manera segura.A principios de marzo, la compañía operadora de Fukushima Dai-ichi, Tepco, afirmó que finalmente había retirado las barras de combustible de uranio gastado del tercer reactor de la planta. El procedimiento duró casi dos años y se sumó a la eliminación de más de 1.300 barras de combustible del cuarto reactor, finalizada en 2014.La Agencia de Seguridad Nuclear e Industrial de Japón anunció que un total de 770 petabecquerels (PBq) de radiación —o un 15% de la radiación liberada en Chernóbil— se liberó de los reactores.Cobb explicó que los isótopos radiactivos pueden ser detectados a niveles extremadamente bajos, "mucho más bajos de los que puedan tener impacto en la salud humana", y esta fue la razón por la que los investigadores lograron "trazar de manera minuciosa cantidades de radiactividad a grandes distancias". Agregó que el área más afectada fue la región ubicada a una distancia de hasta 30 kilómetros al noroeste de la planta, "a donde los vientos predominantes soplaron el material radiactivo".No obstante, a diferencia de Chernóbil, donde cientos de empleados y bomberos fueron expuestos a altos niveles de radiación, en Fukushima no hubo casos del denominado síndrome de irradiación aguda y tampoco hubo víctimas mortales por la exposición a la radiación. Además, de las 160.000 personas que fueron evacuadas de Fukushima solo a 40.000 no se les permitió volver a sus casas.A raíz del accidente, los Gobiernos y reguladores en todo el mundo llevaron a cabo pruebas de estrés para ver cómo podrían minimizar el riesgo de incidentes de este tipo. "Las unidades existentes se han reforzado contra los eventos externos extremos, mientras que los nuevos reactores incorporaron estos sistemas", indicó Cobb. El experto subrayó que, pese a que la catástrofe de Fukushima "resultó costosa" y la evacuación "afectó a muchos", "el hecho es que no se espera que haya ningún efecto observable en la salud" de los vecinos, aunque se trata del segundo accidente más grave de la historia de la energía nuclear. Pocos meses después del accidente de Fukushima, el primer ministro demócrata Naoto Kan renunció a su cargo y, en 2012, el Partido Demócrata de Japón perdió las elecciones generales. Por su parte, el Partido Liberal Demócrata, que ha gobernado al país asiático durante la mayor parte de los 75 años desde el final de la Segunda Guerra Mundial, optó por suspender los planes para eliminar la energía nuclear para 2040. Como resultado, el país asiático —que no tiene petróleo ni gas— cerró sus últimas minas de carbón. En 2016, el entonces primer ministro, Shinzo Abe, declaró que su país "pobre de recursos naturales" ya "no puede prescindir de la energía nuclear para asegurar la estabilidad del suministro energético si se toma en cuenta lo que tiene sentido desde el punto de vista económico y la cuestión del cambio climático".Pero en septiembre de 2019, en su primera rueda de prensa como ministro de Medioambiente, Shinjiro Koizumi, declaró que Japón debería renunciar a la energía nuclear.Koizumi agregó que le gustaría examinar "cómo podemos deshacernos de las centrales en vez de conservarlas". Cuatro meses más tarde, el país asiático fue afectado por la pandemia, algo que puso en segundo plano el proyecto del ministro para acelerar el cierre de las plantas. Mientras tanto, diez años después de la tragedia, cada vez más reactores nucleares japoneses vuelven a funcionar.Cobb recordó que "los requisitos reglamentarios para operar los reactores nucleares en Japón se han reforzado significativamente", mientras que las autoridades japoneses buscan obtener alrededor del 20-22% de la electricidad por la vía nuclear para 2030.

japón

energía nuclear, fukushima, japón