"No más Fukushimas": activistas de Greenpeace bloquean el acceso a una central nuclear en España

Activistas de Greenpeace han bloqueado el acceso a una central nuclear en Cofrentes (Valencia) para pedir el cierre definitivo de la instalación. También... 11.03.2021, Sputnik Mundo

2021-03-11T12:47+0000

españa

greenpeace

energía nuclear

ecología

fukushima

valencia

Con un bidón, cadenas y una pancarta que decía "Cierre nuclear: no más Fukushimas" activistas de Greenpeace se manifestaron en la entrada de la central nuclear de Cofrentes en Valencia para pedir su cierre y la no renovación de su licencia. A través de un comunicado, los activistas explican que decidieron tomar esta iniciativa el 11 de marzo porque "no es un día cualquiera"."Hace una década, en febrero de 2011, una veintena de activistas de Greenpeace entraron en la central nuclear de Cofrentes y escalaron a uno de sus reactores. En esa acción pintaron en la torre de refrigeración el mensaje 'peligro nuclear' para exigir que no se renovara la licencia para que siguiese operando. Pocos días después, un 11 de marzo, en Japón, la central nuclear de Fukushima pasaba a la historia por sufrir el peor desastre nuclear desde Chernóbil en 1986".Por esa razón, los activistas explican que no se deben "renovar sus licencias sin, además, la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones, algo que sí se pide para cualquier pequeña instalación energética y renovable".Además, indican que las nucleares "son instalaciones envejecidas" y que en los 37 años de vida operativa que lleva la central nuclear de Valencia ha sufrido "una larga serie de fallos y problemas de seguridad sin resolver".También resaltan que "la cultura de seguridad de la instalación no ha mejorado mucho"."Por ejemplo, en 2017, tras ignorar los indicativos de que había un problema, se produjo la rotura de una gran válvula del circuito primario, cuyos fragmentos llegaron a la vasija del reactor, y encadenados con otras dos averías en la turbina y en los accionadores de las barras de control, obligaron a prolongar la parada para recarga durante varios meses". Señalan, además, que "tampoco se han completado todos los requerimientos derivados de las pruebas de resistencia que se están implementando a consecuencia del accidente nuclear de Fukushima".La ONG ambientalista destaca que la transición energética a unas fuentes de energía limpia y renovables beneficiaría directamente a la población porque podría generar unos 300.000 empleos (100.000 de ellos para el desmantelamiento de las nucleares y 200.000 para la instalación de una nueva potencia renovable). A su vez, aseguran que "implicaría un aumento del PIB de unos 20.000 millones de euros"."Cerrar las nucleares supone una oportunidad para el país y un alivio para la seguridad, un incremento del PIB y un respiro para el mercado eléctrico", concluyen.

greenpeace, energía nuclear, ecología, fukushima, valencia