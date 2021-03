https://mundo.sputniknews.com/20210311/moscu-niega-haber-recibido-de-kiev-propuesta-sobre-un-encuentro-del-cuarteto-de-normandia-1109783736.html

Moscú niega haber recibido de Kiev propuesta sobre un encuentro del Cuarteto de Normandía

MOSCÚ (Sputnik) — Moscú no recibió ninguna propuesta de Kiev relacionada con una nueva reunión en el formato de Normandía, tampoco está programado ningún... 11.03.2021, Sputnik Mundo

Zelenski aseguró días antes que, en caso de que la reunión del Cuarteto de Normandía se posponga nuevamente, él encontrará la oportunidad de reunirse con cada líder del cuarteto por separado."Si hablamos de una visita específica o de contactos bilaterales, no hemos recibido ninguna iniciativa especial por los canales diplomáticos", dijo Peskov a los periodistas, al responder a la pregunta de si Moscú había recibido de Kiev alguna solicitud para celebrar la reunión.Peskov destacó que todos han escuchado repetidamente "las declaraciones del presidente" Zelenski sobre "su deseo de celebrar lo antes posible una reunión del Cuarteto de Normandía", deseo que el mandatario ucraniano siempre expresa en sus "encuentros con ministros y con sus asesores".El portavoz del líder ruso negó además que hubieran tenido lugar conversaciones telefónicas recientes entre Putin y Zelenski."No hubo ninguna. Todavía no. Si es necesario, se pueden acordar rápidamente. Pero nuestros planes no incluyen ese tipo de contactos", subrayó Peskov.El jefe de la oficina del presidente ucraniano, Andréi Ermak, ya había afirmado que Ucrania concretó el plan para lograr una solución pacífica de la crisis en el Donbás que le propusieron Francia y Alemania, y ahora está esperando que Rusia lo apruebe.Las últimas negociaciones de los líderes del Cuarteto de Normandía se celebraron en París el 9 de diciembre de 2019.Riesgo de provocaciones en DonbásPeskov también señaló que la escalada de tensiones en Donbás puede desencadenar provocaciones.Afirmó que el Kremlin recibió informaciones de una escalada de hostilidades en la línea de separación en Donbás en el último mes.Según Peskov, los medios también son responsables de lo que está ocurriendo e instó a los periodistas a "tener mucho cuidado y verificar la información varias veces" para que no se agrave la situación.Desde abril de 2014, Ucrania lleva a cabo una operación contra las milicias en el este de su territorio —Donbás— donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, en respuesta al violento cambio de gobierno ocurrido en Kiev en febrero del mismo año.El Cuarteto de Normandía (Alemania, Francia, Rusia, Ucrania) y el Grupo de Contacto Trilateral (Rusia, Ucrania, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa) son las principales plataformas de consultas que buscan resolver el conflicto entre el Gobierno ucraniano y las milicias de Donbás.Los acuerdos de Minsk, suscritos en septiembre de 2014 y en febrero de 2015, sentaron las bases para una solución política al conflicto, pero no han derivado hasta ahora en el cese de la violencia, cuyo resultado la ONU estima en unos 13.000 muertos.

