Líder regional de Alemania urge a adquirir la vacuna Sputnik V para volver a la normalidad

MOSCÚ (Sputnik) — El presidente de la región alemana de Turingia, Bodo Ramelow, instó a la Unión Europea a asegurarse las dosis de la vacuna Sputnik V... 11.03.2021, Sputnik Mundo

El líder regional subrayó que no tiene preferencia por ninguna vacuna en particular. "Cuando llegue mi turno me pondré la vacuna que esté disponible", recalcó.Destacadas figuras políticas de Austria, Alemania, Francia e Italia han expresado ya su apoyo a Sputnik V que tiene una efectividad de más de 91% y está a la espera de la aprobación de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA).Algunos países miembros de la Unión Europea, como Hungría y Eslovaquia, decidieron no esperar la resolución de la EMA y aprobaron la vacuna de Gamaleya para inmunizar a su población y salvar vidas humanas.Desde la República Checa alertaron que el proceso burocrático de la EMA puede tardar hasta 300 días, mientras tanto cada día mueren miles de europeos por COVID-19.La campaña de vacunación con las vacunas estadounidenses de Pfizer y Moderna y la británica de AstraZeneca patina en la Unión Europea debido a la insuficiente capacidad de producción de esas farmacéuticas.

