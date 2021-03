https://mundo.sputniknews.com/20210311/hercules-de-vuelta-una-revolucionaria-propuesta-arqueologica-habria-encontrado-su-templo-en-cadiz-1109775405.html

Hércules de vuelta: una revolucionaria propuesta arqueológica habría encontrado su templo en Cádiz

Hércules de vuelta: una revolucionaria propuesta arqueológica habría encontrado su templo en Cádiz

Las nuevas posibilidades que la tecnología brinda a la arqueología abren un horizonte de posibilidades que nos podrían llevar a encontrar una de las más... 11.03.2021, Sputnik Mundo

2021-03-11T09:51+0000

2021-03-11T09:51+0000

2021-03-11T09:34+0000

arqueología

españa

mitología

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0b/1109777530_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_79dfc6ed85fce716af802971ccca6dc3.jpg

Uno de los templos de la antigüedad más preciados podría estar al alcance de la mano tras siglos de búsqueda. Un nuevo estudio de la universidad de Córdoba y la Universidad de Cádiz (UCA) plantea que el Templo de Melqart, nombre originario del Templo de Hércules, pueda estar en una zona accesible de San Fernando (Cádiz).Por el momento, se trata solo de una posibilidad refutada por un concienzudo estudio del Área de Arqueología de la Universidad de Córdoba y por las primeras evidencias que aporta las nuevas posibilidades tecnológicas con las que trabaja sobre el terreno la Unidad de Geodetección del Patrimonio Histórico-Arqueológico de la UCA."Tenemos que ser cautos, estamos en una fase muy inicial del proceso, por muy esperanzador que sea", cuenta a Sputnik el profesor Antonio Monterroso Checa, responsable de PATRICIA —Unidad de Investigación, Innovación y Competitividad para el Medio Patrimonial— que ha elaborado una revolucionaria propuesta para encontrar una de las más importantes joyas de la antigüedad.Monterroso Checa está abrumado por la expectación que ha despertado su proyecto, ya que implica cambiar una convicción arraigada, que el Templo de Hércules se encontraba en el islote de Sancti Petri, junto a Chiclana y San Fernando. Pero es esta última localidad la que podría, a la luz de las nuevas pesquisas, tener enterrado el Templo de Hércules Gaditano, el más antiguo y célebre santuario de Occidente.Sin evidencias de que la isla de Sancti Petri acoja al templo"Los datos arqueológicos recuperados en las excavaciones no han sido concluyentes en absoluto", detalla Monterroso, que se retrotrae a los trabajos en el islote que desde el pasado siglo se vienen realizando para la elaboración de la carta arqueológica subacuática (1992 y 1996). Cuenta además con otras variables que hacen difícil pensar que el islote fuera escogido hace más de 3.000 años por los fenicios para rendir tributo al héroe griego Melqart, llamado Hércules por los romanos.Además, las descripciones historiográficas del templo, un Fanum aluden a un espacio más amplio y amable del que cabe en el islote, ya que "se trata de áreas abiertas conectadas con el edificio templar, que son polifuncionales y que definen un amplio entorno sagrado", revela Monterroso.Otros aspectos, como la presencia en las inmediaciones del islote de fondos rocosos, los corrales, que provocan una situación "inútil para cualquier navegación intensa de aproximación al entorno de Sancti Petri", junto a la persistencia de niebla, confirman al islote como espacio "desaconsejable" para acoger un templo relevancia.A la vista de estas premisas, Monterroso Checa, propone como mejor emplazamiento el Cerro de los Mártires en San Fernando. Este espacio es contiguo al fortín fenicio de Chiclana, lo que emparenta al Templo con otra gran construcción y debería crear una "puerta fenicia" de acceso.El aspecto inexplorado del Cerro de los Mártires tiene mucho que ver con su calificación como área militar que, solo recientemente, se ha ido flexibilizando a otros usos, revelan desde el Ayuntamiento de San Fernando. La alcaldesa Patricia Cavada califica de "apasionante" la nueva teoría que ubica en su territorio "un descubrimiento de nivel mundial".La cota de mar desvelada por la revolución tecnológica San Fernando, en época fenicia, estaba dividido en dos islas. La cota del mar ha cambiado en milenios, la zona del templo está a 20–30 metros sobre el nivel del mar, lo que se traduce en que, en la época púnica, debía ser el punto de referencia para los marinos, el más alto.La nueva propuesta arqueológica se basa, por primera vez, en la utilización de los datos del Instituto Geográfico Nacional y del Instituto Español de Oceanografía, que manejan las variables de las oscilaciones, alteraciones y la cota marina desde el siglo IX antes de nuestra era. Las nuevas tecnologías y métodos de observación que se integran por primera vez en este proyecto permiten generar modelos tridimensionales y nubes de punto de los elementos naturales y artificiales del subsuelo, la historia está ahora más que nunca, a vista de pájaro."Vivimos una auténtica revolución", explica al otro lado del teléfono el catedrático Lázaro Lagóstena, de la Unidad de Geodetección del Patrimonio Histórico-Arqueológico de la UCA.El gran reto es la antigüedad de Cádiz, que hace que elementos ansiados de la época fenicia o romana sigan sin estar localizados, como el legendario faro romano, descrito por las fuentes árabes, o diversos puertos fenicios creados a lo largo de siglos.La bahía de Cádiz, es un relato del pasado por descubrir, aparte de los innumerables iconos arqueológicos aún por desvelar, "también tiene elementos de los que ni siquiera sabíamos su existencia, como la ciudad portuaria con la que nos topamos en 2016, el Puerto Púnico de la Martela, por ejemplo".Lagóstena aclara que, aunque participará en el análisis del terreno con la Universidad de Córdoba no cree "que estemos en la fase de descartar un emplazamiento por otro, simplemente soy partícipe de ampliar el foco de búsqueda".Hércules el deseadoLa figura de Hércules se remonta a cuando la Historia deviene en mitología. Y su Templo hace honor a esa magia. Según los documentos, en sus puertas estaban grabados los 12 trabajos del héroe griego y por ella accedieron otros personajes ilustres como el general cartaginés Aníbal o Julio César. Se trata de uno de los grandes centros espirituales de la Antigüedad en una de las ciudades más viejas de Occidente, la Gadir de los marineros.Monterroso detalla que el templo integraba en su recinto a edificios, dependencias, actividades, bosques, fuentes o fiestas. "Es significativo que fuera un templo que fue sometido a saqueos y asedios a lo largo de su existencia, eso evidencia el valor y riqueza que integraba", nos explica Lagóstena, de confirmarse su presencia en suelo firme, "nos abre las puertas a conocer mucho más de nuestra historia".Ya Estrabón en el siglo I a.c. contó que los sacerdotes del templo velaban por que no se apagar la llama eterna del templo en el que, otro historiador gaditano, Pomponio Mela, afirmaba que estaban los restos del héroe griego, así que buena noticia, la llama de la esperanza prende y es posible que Hércules esté de vuelta, crucen los dedos y confíen en la nueva arqueología.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Gonzalo Wancha https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/109094/51/1090945140_0:97:699:796_100x100_80_0_0_c92bac78f92e862b59c61e8c8f5aff92.jpg

Gonzalo Wancha https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/109094/51/1090945140_0:97:699:796_100x100_80_0_0_c92bac78f92e862b59c61e8c8f5aff92.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Gonzalo Wancha https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/109094/51/1090945140_0:97:699:796_100x100_80_0_0_c92bac78f92e862b59c61e8c8f5aff92.jpg

arqueología, mitología