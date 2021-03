https://mundo.sputniknews.com/20210311/gobierno-de-ecuador-llamara-a-consultas-a-su-embajador-en-argentina-1109768106.html

Gobierno de Ecuador llamará a consultas a su embajador en Argentina

QUITO (Sputnik) — El Gobierno de Ecuador anunció que llamará a consultas a su embajador en Argentina, Juan José Vásconez, luego del impase suscitado por unas... 11.03.2021, Sputnik Mundo

El martes en unas declaraciones dadas al canal argentino CN5 sobre la relación con su vicepresidenta, Fernández se refirió a Moreno."No soy Lenín Moreno, el que lo imagina no me conoce, yo puedo tener diferencias con Cristina (Fernández, la vicepresidenta argentina), las tengo; no es que las tuve, las tengo. Tenemos miradas distintas en muchas cosas o en algunas, no sé si en muchas, pero yo acá llegué con Cristina y de acá me voy con Cristina'', dijo Fernández al ser interrogado sobre una eventual fractura entre las facciones entre ambos.El mandatario argentino hizo alusión al rompimiento de Moreno con Jorge Glas, quien fue su vicepresidente, pero en 2017 fue condenado a prisión por un caso ligado a la corrupción de la compañía Odebrecht, y posteriormente fue cesado de sus funciones.Las declaraciones de Fernández molestaron al Gobierno de Quito, que a través de su cancillería rechazó las expresiones por considerarlas "una inaceptable intervención en los asuntos internos de otro Estado''.En una misiva de protesta enviada al Gobierno de Argentina, la cancillería dijo que el Ejecutivo ecuatoriano no acepta que se realicen comparaciones insultantes para con el presidente de la República.El texto afirma, además, que el sistema de justicia del Ecuador goza en la actualidad de absoluta independencia y autonomía en todos sus actos, y que el trabajo que viene realizando en la lucha contra la corrupción tiene el propósito de devolver el estado de derecho y la libertad de acción al poder judicial.

