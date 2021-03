https://mundo.sputniknews.com/20210311/esta-joven-ha-recorrido-mundo-entero-21-anos-1109779781.html

A sus 21 años, esta joven ha recorrido el mundo entero: "Debes decidir perseverar"

Es importante tener en cuenta que, cuando estás escalando una montaña muy grande para cumplir tu sueño, si miras hacia la cima te sientes desanimado. Pero si... 11.03.2021, Sputnik Mundo

2021-03-11T10:26+0000

2021-03-11T10:26+0000

2021-03-11T10:52+0000

La joven, nacida en California, rompió el récord Guinness de la persona más joven en viajar a todos los Estados del planeta en más de tres años, según dice su sitio web. Ahora utiliza sus plataformas en línea para inspirar a viajeros en ciernes a abrir para ellos nuevos lugares de nuestro planeta.Viajar para ella era una cuestión de "evolución natural". "Empecé a viajar cuando era muy joven porque mi madre tiene una agencia de viajes, un negocio que puso en marcha cuando solo tenía 19 años. Cuando crecí, siempre me sacaba de la escuela y me llevaba a explorar con ella, lo que era realmente fantástico", recordó la mujer a Euronews. Este estilo de vida hizo que a los 18 años ya hubiera estado en unos 70 países. Gracias a su trabajo en la agencia de viajes no solo se ganaba la vida, sino que había ido aprendiendo cómo era posible viajar con un presupuesto reducido. No obstante, uno de sus mayores sueños desde los 12 años era experimentar lo que era vivir durante un año sin escuela y sin trabajo. De esta manera conoció a la gente del sector y creó una red de contactos. Poco a poco acumuló una base de clientes para los que creaba contenido, y eso es lo que realmente le ayudó a lanzar el negocio que dirige hoy.De hecho, ni siquiera la pandemia ha conseguido impedirle que vaya a Turquía para hacer un trabajo para su canal en YouTube. Además, se fue de aventuras por una carretera en el Kurdistán iraquí.Al igual que muchos otros turistas, Lexie Alford tiene una lista de sus cinco países favoritos. Le encanta Indonesia por el buceo y Venezuela por su belleza natural y la amabilidad de la gente. Le gusta Pakistán por ser hospitalario y tener un paisaje montañoso increíble. Egipto conquistó su corazón por preservar su historia: todavía uno puede ver la pintura y el humo en las paredes de las grandes pirámides. Islandia para Alford es una isla única.Dado que la cadena contactó con la joven el 8 de marzo, ella también reveló lo que significa para ella el Día Internacional de la Mujer. Le encanta que la comunidad internacional se tome un tiempo para reflexionar sobre lo lejos que han llegado las mujeres en la sociedad, pero también sobre cómo están siendo capaces de hacer cosas que nunca antes habían podido hacer.

