España: Díaz Ayuso desata un terremoto político

La presidenta conservadora de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha convocado elecciones anticipadas a la región, según ha informado el vicepresidente... 11.03.2021, Sputnik Mundo

Tras la moción de censura presentada por el Partido Socialista Obrero Español y Ciudadanos en la Región de Murcia, se ha reunido el Consejo de Gobierno, como es habitual cada semana. Allí la presidenta regional ha trasladado su decisión de convocar elecciones para el 4 de mayo.Para Aguado, Ayuso ha cometido una irresponsabilidad "no solamente porque los madrileños necesitan estabilidad por encima de todo sino porque hay más de 400 personas todavía ingresadas en los hospitales de la Comunidad de Madrid, hay 94.000 personas más en paro en la región" y se está aún "con una economía muy debilitada que necesita certidumbre y no temeridad". Con esta decisión, lo que se encuentran "es un jarro de agua fría para millones de madrileños".Por su parte, el PSOE y Más Madrid han presentado dos mociones de censura en la Asamblea de Madrid. Estas no tendrían validez si se han registrado después de la convocatoria electoral. El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha apoyado la moción de censura que han registrado los grupos de Ciudadanos y PSOE en Murcia, siempre que la iniciativa esté basada en "principios" y no en "cálculos electorales".En tanto, desde los sindicatos también arremetieron contra la presidenta conservadora. El secretario general de Comisiones Obreras de Madrid, Jaime Cedrún, ha tildado el adelanto electoral de "irresponsabilidad" y "frivolidad", al tiempo que ha avisado de que "va a tener un coste para todos los madrileños y madrileñas".El SalvadorEl exguerrillero José Luis Merino, conocido como "Ramiro Vásquez", y líder del partido Farabundo Martí para la Liberación Nacional, negó tener una alianza con el presidente Nayib Bukele y llamó a su partido a una "reflexión histórica" tras los resultados del pasado 28 de febrero que le dieron a ese instituto político los peores resultados electorales de su vida política.VenezuelaEl Gobierno venezolano rechazó la falsa información que presentó un grupo de expertos de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre la situación en Venezuela.Estos y otros temas en esta edición de '500 millones'.

