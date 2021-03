https://mundo.sputniknews.com/20210311/escasez-de-diesel-pone-en-jaque-al-transporte-de-carga-pesada-en-venezuela-1109852883.html

Escasez de diésel pone en jaque al transporte de carga pesada en Venezuela

Escasez de diésel pone en jaque al transporte de carga pesada en Venezuela

CARACAS (Sputnik) — El transporte de carga está comprometido en Venezuela. Una de las tantas sanciones de Estados Unidos impide a la petrolera estatal comprar...

En la autopista Cacique Guaicaipuro, principal arteria de la capital, la fila de camiones de carga se hace visible a la altura del sector El Valle en el sureste de la ciudad, y se extiende por casi siete kilómetros hasta llegar a la estación de servicio de Tazón, en el extremo oeste de Caracas.Conductores del transporte pesado dijeron a Sputnik que se las ingenian para esperar dos días o más. Algunos llevan comida, otros tienen hamacas para dormir, si los funcionarios de la Guardia Nacional que controlan el área y la estación de servicio de Tazón se los permiten, pasar la noche.Pérez indicó que en los últimos meses se ha hecho más difícil comprar gasoil que gasolina, pues la apertura de estaciones de servicio a precio internacional ha aliviado la situación de ese combustible.Sin embargo, el diésel sigue surtiéndose oficialmente de manera gratuita, aunque algunos conductores denunciaron que son víctimas de extorsión por parte de efectivos de la Guardia Nacional (componente de las Fuerzas Armadas).Población sancionadaMientras esperaba sentado en el asfalto, a un lado de su camión, el conductor Miguel Montes de Oca se quejó de que las sanciones de Estados Unidos afecten a la población."Yo quiero que alguien venga y me explique qué hice yo, por qué estoy sancionado, porque esta sanción nos afecta a nosotros, a los venezolanos. Los que decidimos quedarnos aquí somos los que sufrimos las consecuencias. Uno pierde tres días en una cola, y logra hacer solo un viaje cuando antes se hacían dos o tres, eso que nos echan no alcanza para seguir a otro destino y eso nos afecta", apuntó.Debajo de un sol incandescente, los conductores esperaban una señal de los militares que vigilaban la zona para saber si podrían surtir sus tanques.Distribución en riesgoLos venezolanos han tenido que adaptarse a que en los últimos años siempre surja algún tipo de escasez. Esta vez tocó el turno al diésel, y para el conductor León López, con este panorama se corre el riesgo de que se paralice el país.Esta situación se presenta cuando Venezuela afronta la segunda ola de COVID-19, y tras la detección de la variante P.1 del virus.Uno de los conductores indicó a esta agencia que incluso la distribución de alimentos para los hospitales que atienden a pacientes con esta enfermedad se ha visto afectada."Esto está muy fuerte, yo trabajo con pacientes con COVID, llevando los alimentos, como para los hospitales, pero está ruda, muy fuerte la cola, y todos los días intentamos echar gasoil y a veces no podemos", dijo José Ramón Mendoza.Acciones de EEUUEsta agencia también conversó con el diputado Jesús Faría, presidente de la Comisión de Economía de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral, de mayoría oficialista), quien calificó esta acción como un acto "genocida" ejercido por el expresidente estadounidense Donald Trump (2017-2021).El diputado sostuvo que el actual Gobierno de Joe Biden no ha hecho nada para revertir las medidas impuestas por Trump, pues a su juicio solo buscan un cambio de Gobierno en ese país suramericano.Hasta finales de 2020, Venezuela intercambiaba con otros países crudo por gasoil, lo que le había permitido la situación bajo control.No obstante, a través de una sanción, Washington lanzó una amenaza a las empresas que realizaban la referida transacción con PDVSA y quedó suspendida.De esta forma, la cadena de distribución del país, así como algunas plantas eléctricas y de producción, quedan contra la pared, hasta que el Gobierno consiga alguna vía para resolver el suministro de diésel.

