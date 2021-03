https://mundo.sputniknews.com/20210311/el-precio-de-la-alianza-que-esta-pasando-entre-eeuu-y-corea-del-sur-1109848910.html

El precio de la alianza: ¿qué está pasando entre EEUU y Corea del Sur?

El aumento cada vez mayor de Seúl en el gasto para las tropas de EEUU en su territorio que comenzó en 2002 puede confirmar "la importancia de una fuerte... 11.03.2021, Sputnik Mundo

El pago para el año 2021 será aumentado un 13,9% hasta alcanzar los 1.180 millones de dólares, mientras que en 2022 las contribuciones aumentarán en otros 5,4%. Tal cambio estará ligado a un aumento en el presupuesto de Defensa general del país que tiene uno de los niveles más altos de inversión en el ámbito militar y continuará hasta el 2025.Sin embargo, la medida no fue tomada por "amenazas a la seguridad" o "capacidades de seguridad total", sino simplemente porque Corea del Sur debe pagar los costos de defensa de EEUU, independientemente de la situación actual, señala el profesor del Instituto de Estudios del Lejano Oriente de la Universidad de Kyungnam, Kim Dong-yup. De acuerdo con Kim, es incomprensible la cantidad de elogios que ha merecido los resultados de las negociaciones por parte de la Cancillería surcoreana, especialmente si se tiene en cuenta que ahora los "costos del personal", que implican pagar a los funcionarios contratados por el Ejército estadounidense, serán cubiertos un 12% más.Si se le suma al presupuesto militar del país asiático el costo de KATUSA (el sistema de adscripción del Ejército surcoreano a las tropas estadounidenses en el país), el pago de los costos legales y otros gastos, el monto de la contribución de Corea del Sur será casi tres veces más que la cifra oficial, asegura el especialista. Además, la cantidad de fondos no utilizados por las tropas estadounidenses supera los 880 millones de dólares, pero EEUU no divulga estos datos y solo requiere un aumento incondicional en el gasto de Defensa de Corea del Sur, agrega."No debemos esperar una disminución"El experto recuerda que muchos analistas han pronosticado que con la llegada de Biden, cambiará la unión estadounidense-surcoreana, se podría mejorar su salud en general y llevarla a su nivel anterior. ¿Pero cómo es en realidad?El experto, a su vez, duda que al dar más dinero a EEUU Seúl ya no se vea obligado a participar en el frente antichino o la Estrategia Indo-Pacífico.

