El Museo Reina Sofía de Madrid adquiere obras de conceptualistas rusos

El Museo Reina Sofía de Madrid adquiere obras de conceptualistas rusos

Hasta hace poco el museo había expuesto 25 obras de autores rusos, incluyendo algunas pinturas de Vasili Kandinski, un dibujo de Kazimir Malevich, una foto del poeta ruso Vladímir Mayakovski hecha por el artista y fotógrafo soviético Alexander Ródchenko, y dibujos de trajes españoles de la pintora vanguardista Natalia Goncharova. Ahora le han regalado cuatro más, y el propio museo ha adquirido 34 objetos. Se trata de las fotografías de performances, vídeos e instalaciones de los pintores anticonformistas soviéticos de los años 1970-1980. "Para nosotros, estas adquisiciones son muy valiosas, ya que son muy pocas, no se han documentado mucho, se ha conservado un número de materiales reducido. Todas estas obras juntas, en un diálogo, nos permiten mostrar el tema del arte conceptualista ruso, junto con otras líneas del arte conceptualista de nuestra colección de Europa Occidental y Oriental", enfatizó Salvador Nadales.Unas de las adquisiciones más interesantes es la audioinstalación de la obra Composición de música: Pasaporte (Music Writing: Passport, de la serie Codes, 1976) de Vitali Komar y Alexander Melamid. El museo la adquirió directamente de Komar. En 1977 ambos artistas emigraron de la Unión Soviética (URSS).Además, el MNCARS compró seis fotos de la Exposición de Bulldozers que se celebró en la periferia de Moscú en 1974 y fue derribada por bulldozer y carros de riego, así como las de la exposición de pintores anticonformistas en Ismailovo (un distrito de Moscú) que tuvo lugar dos semanas después.Otra adquisición valiosa es la videoinstalación de Irina Najova Room №2. Se trata de la grabación de una conversación en la cual participa ella misma, uno de los padres del conceptualismo moscovita Andréi Monastirski y el crítico Iosif Bakschtein en Moscú en 1985. "Es un documento único desde el punto de vista tanto visual, como crítico, puesto que casi no han quedado grabaciones no oficiales sobre el arte antes de la Perestroika [la reforma económica orientada a desarrollar una nueva estructura interna de la URSS, llevada a la práctica en todo su territorio por el presidente soviético Mijaíl Gorbachov a partir del 23 de abril de 1985]", agregó Nadales.La especialista en arte, historiadora del arte vanguardista y del constructivismo Margarita Tupitsina-Masterkova le regaló al museo cuatro fotos de performances de los pintores Mijail Chernishov y Nikita Alekseev. Actualmente, el museo está negociando para adquirir más obras de este movimiento artístico, pero de momento Nadales prefiere no revelar de cuáles se trata.En los últimos años la dirección del museo ha apostado por la adquisición de objetos del arte conceptualista, al mismo tiempo "no quiere limitarse a solo España, Europa Occidental y América del Norte", sino también busca obras de esta corriente que provengan de los países de Europa Oriental. "En este caso el museo trata de mostrar la contracultura de los artistas que no formaban parte del arte oficial y se consideraban disconformes", explicó.Las obras de los conceptualistas rusos aún no han sido expuestas en las salas o en el sitio web del museo, ya que están en proceso de registro. Sin embargo, Nadales espera que este mismo año los visitantes puedan verlas.

