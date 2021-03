https://mundo.sputniknews.com/20210311/el-efecto-mariposa-de-murcia-con-terremoto-y-adelanto-electoral-en-madrid-la-jugada-es-arriesgada-1109814970.html

El efecto mariposa de Murcia con terremoto y adelanto electoral en Madrid: "La jugada es arriesgada"

El anuncio de una moción de censura acordada entre PSOE y Cs en la Región de Murcia, provoca primero tensión y luego acciones idénticas en Madrid, y Castilla y... 11.03.2021, Sputnik Mundo

La inestabilidad política prende en España. La noticia de un acuerdo a nivel autonómico y municipal entre el PSOE y Ciudadanos (Cs) en la Región de Murcia para presentar sendas mociones de censura en la Asamblea Regional y en el Ayuntamiento para desalojar a un Partido Popular que llevaba 26 años en el poder en ambos ámbitos, ha provocado una especie de efecto mariposa y puede que incluso de dominó en el tablero autonómico del país que amenaza con privar al PP de su principal plaza de poder regional: la Comunidad de Madrid. Aun con una representación muy reducida en el Parlamento nacional, Cs integra diversos Gobiernos de coalición autonómicos junto con el PP, del que es sostén clave en territorios importantes como Andalucía y Madrid. La relación entre los dos partidos venía siendo muy tensa en la capital, no tanto en el Ayuntamiento, pero ha sido primeramente en Murcia donde las desavenencias han terminado por hacer saltar su maridaje. A principios de marzo se conoció que el vicealcalde de Murcia (Mario Gómez, de Cs) había denunciado en octubre al equipo de Gobierno municipal ante la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Guardia Civil por corrupción, aportando hasta tres gigabytes de documentación. El 20 de enero dimitió el consejero de Salud de la región, Manuel Villegas, tras la vacunación irregular de más de 400 funcionarios y cargos de esa consejería. El efecto dominó en contextoLas circunstancias en Murcia obran un acuerdo entre Ciudadanos y el PSOE, que en realidad es la fuerza con mayor representación en la Asamblea Regional con 16 escaños (Cs solo seis). La moción presentará a Ana Martínez Vidal (Cs) como candidata a suceder en la presidencia de la región a Fernando López Miras (PP). En el Ayuntamiento, el candidato a la alcaldía será el socialista José Antonio Serrano. Sin duda temiéndose una situación similar, la reacción a las noticias provenientes de Murcia desembocaron en Madrid en el anuncio de adelanto electoral por parte de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. Automáticamente, el grupo opositor Más Madrid registró una moción de censura para tratar de desbaratar la convocatoria de elecciones y a continuación el PSOE inscribió la suya, posteriormente tramitadas ambas por la Mesa de la Asamblea. En opinión del politólogo Ignacio Jurado, cabe hablar de un efecto dominó "porque lo de Madrid no habría ocurrido sin lo de Murcia", si bien nadie puede saber "qué habría terminado ocurriendo sin lo de Murcia". Pero este efecto dominó, argumenta, "no se puede entender sin pensar en el contexto de los últimos meses". "Todo esto atiende a una combinación de procesos larvados durante largo tiempo, los episodios desencadenantes pueden ser anecdóticos, pero producen efectos inesperados. Probablemente en Murcia no se esperaban que esto acabara en Madrid así", declara a Sputnik. Este profesor de ciencia política de la Universidad Carlos III de Madrid subraya que es precisamente el proceso larvado de desavenencias dentro del Gobierno regional madrileño, "lo que podía hacer pensar al PP de Madrid o a la propia Díaz Ayuso que Cs podía verse tentado en algún momento a probar otras alternativas, aunque hasta el momento no había ningún signo inequívoco de que pudiera ser así". El proceso larvado en Madrid Desde su formación en agosto de 2019, el Gobierno de la Comunidad de Madrid con Isabel Díaz Ayuso al frente e Ignacio Aguado como vicepresidente se ha distinguido por una búsqueda permanente de equilibrio, dada la difícil relación entre ambos políticos a la vista de la sucesión de diversos acontecimientos, en especial la gestión de la pandemia. El terreno para las desavenencias comenzó a fraguarse prácticamente al inicio de la legislatura, desde que Cs decidiera apoyar la creación de una comisión de investigación para el caso Avalmadrid, que investigaba unas supuestas irregularidades en la concesión de un crédito de dinero público y un posible delito de alzamiento de bienes en el entorno familiar de la propia Isabel Díaz Ayuso. La pandemia y la aplicación de medidas de seguridad también han sido fuente permanente de discordia, en especial el desencuentro con motivo de la gestión de las residencias de ancianos durante la primera ola de contagios, que acabó con un enfrentamiento entre la Consejería de Sanidad y la de Políticas Sociales, y con la dimisión de Alberto Reyero (Cs), a la cabeza de esta última. "La ruptura entre Cs y el PP es un hecho desde hace meses, pero ha podido mantenerse en estado de latencia por la 'correlación de debilidades' (más que de fuerzas) que se ha ido estableciendo entre los dos partidos a partir de las últimas elecciones generales y autonómicas", asegura a Sputnik el politólogo Víctor Prieto, que avisa de la "situación peculiar" que distingue a las coaliciones autonómicas entre PP y Cs. "Por una parte, esos gobiernos son el fruto de unos resultados electorales que ya no se corresponden con la situación política del país. Es decir, Cs es una especie de partido zombie, sobrerrepresentado en las instituciones y menospreciado por sus socios, que saben de la debilidad electoral que atraviesa". Las razones de Ayuso"Para entender el movimiento de Ayuso, hay que analizar el papel fundamental que ha jugado el Gobierno de la Comunidad de Madrid desde el acuerdo de coalición entre PSOE y UP en el Gobierno central, especialmente desde el inicio de la pandemia", afirma Prieto, señalando una clave que trasciende el ámbito regional. "Y esto no es algo nuevo", prosigue este politólogo de la consultora Studi La Cimera. "La Comunidad de Madrid representa, en momentos de debilidad política del PP, el lugar donde se produce la acumulación de fuerzas de la derecha y desde el que se rearma el proyecto político que tratará de derrotar a la izquierda en futuras contiendas electorales. Por eso es tan importante para el PP conservar Madrid a toda costa". "Es un efecto dominó [lo ocurrido en Madrid], pero que no puede desvincularse del hecho de que era un Gobierno con muchas desavenencias y que Ayuso estaba atenta a ver si Cs podía ver una alternativa, para adelantarse", añade su colega Jurado, que argumenta el motivo de los temores de Ayuso: "Una vez se rompe el primer pacto de Gobierno en España, es mucho más probable que caiga un segundo".La moción de censuraEl vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado, se mostró muy contrariado con el anuncio de adelanto electoral, y ha calificado a Díaz Ayuso de "temeraria" e "irresponsable", acusándola de verter mentiras durante su anuncio. "Murcia le ha servido como excusa para intentar engañar a la opinión pública", afirmó. Y ha negado que pergeñara una moción junto con el PSOE."Cabe intuir que la moción de Murcia ha estado coordinada (incluso dirigida) desde Madrid, por lo que podemos augurar una estrategia por parte del PSOE que va más allá de la Región de Murcia", señala Prieto. "El PSOE, tras años de incomparecencia en lugares como Madrid, con Gabilondo desaparecido, tiende ahora la mano a Cs y le ofrece la posibilidad de desempeñar un papel, secundario pero importante, en el tiempo político que puede abrirse a partir de ahora".¿Cuál podría ser el desenlace electoral?Todavía no está claro si podrán tener lugar las elecciones fijadas para el 4 de mayo. La tramitación de las mociones de censura imposibilitan en principio su celebración, así como la disolución de la Asamblea de Madrid, el parlamento regional. Los expertos jurídicos se dividen entre ambas posibilidades y es factible que la cuestión acabe dirimiéndose o bien en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid, o incluso en el Tribunal Constitucional, explicó al canal La Sexta Joaquím Bosch, portavoz de la asociación Jueces para la Democracia.Un escenario electoral es una opción "arriesgada", señala Ignacio Jurado. "Porque en el momento en que el PP se alinea con Cs como socio, es difícil que mantenga el Gobierno sin contar con él; aunque Cs pueda perder escaños, Madrid no deja de ser uno de los lugares donde mejores resultados tenía este partido".Su colega Prieto apunta otro posible desenlace. "Está por ver lo que ocurre con la masa de votantes que puede abandonar Cs en las próximas elecciones. Podría darse el caso, contrariamente a lo que cree el PSOE, de que la mayoría de estos votantes acaben en las filas de PP y Vox, contribuyendo a conformar una nueva mayoría absoluta de la derecha en Madrid, pero esta vez aún más radicalizada y compacta"."Ciudadanos no va a desaparecer en Madrid, por lo que el PP lo va a seguir necesitando. Pero era la única opción que tenía [el adelanto electoral] si la moción iba a presentarse", concluye Ignacio Jurado, quien recalca que la maniobra puede tener un efecto adverso para Ayuso, "pues ella piensa que lo lógico es que pierda el Gobierno de prosperar la moción".

