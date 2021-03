https://mundo.sputniknews.com/20210311/diputado-ortega-informe-de-bachelet-sobre-ddhh-en-venezuela-es-sesgado-1109854076.html

Diputado Ortega: informe de Bachelet sobre DDHH en Venezuela es "sesgado"

Diputado Ortega: informe de Bachelet sobre DDHH en Venezuela es "sesgado"

CARACAS (Sputnik) — El informe que presentó la alta comisionada de los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, sobre Venezuela es sesgado y no muestra... 11.03.2021

La alta comisionada presentó el jueves un informe oral en el que indicó que su oficina continúa recibiendo denuncias sobre las supuestas "ejecuciones extrajudiciales" en operaciones de seguridad en ese país caribeño.Ortega, integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral, de mayoría oficialista), aseguró que los excesos cometidos por funcionarios policiales no corresponden a una política de Estado."Eso en Venezuela como política de Estado no existe, aquí hay una Constitución, unas leyes que son claras y de haber un exceso de algún funcionario de seguridad del Estado es castigado con todo el peso de la ley, en todo caso pareciera ser que la señora Bachelet está cumpliendo un mandato de mal poner al Estado venezolano en una posición política de agresión sistemática", sostuvo.Sobre la limitación al acceso a los servicios básicos que denunció Bachelet, el diputado del gobernante Partido Socialista Unido (PSUV) recordó que su país enfrenta las consecuencias causadas por las sanciones impuestas por Estados Unidos.La expresidenta de Chile (2006-2010 / 2014-2018) señaló que su oficina documentó al menos 66 casos de intimidación, acoso, inhabilitación y criminalización de "periodistas, medios de comunicación, defensores de los derechos humanos, trabajadores humanitarios, líderes sindicales y miembros o partidarios de la oposición, incluidos los miembros electos de la Asamblea Nacional de 2015 y sus familiares".RevisiónTras la presentación del informe, el Gobierno venezolano anunció que revisará las relaciones con la Oficina de la Alta Comisionada y que evaluará la renovación del memorando de entendimiento que firmó en el 2019 con ese organismo.El memorando fue firmado en 2019 y en septiembre de 2020 fue renovado, permitiéndole a la Oficina de la Alta Comisionada triplicar el número de oficiales de derecho humanos en la nación sudamericana.Por su parte, Ortega opinó que la oficina de Bachelet se presta para agredir a Venezuela, al no tomar en cuenta a las instituciones del Estado para la elaboración de sus informes.De acuerdo al Gobierno, el reporte de la alta comisionada es emitido por el mandato de una "politizada" resolución del Consejo de Derechos Humanos, promovida por el Gobierno de Estados Unidos, a través del Grupo de Lima.Este último grupo fue creado en la capital peruana en agosto de 2017 por 14 países, entre ellos EEUU, Chile, Colombia y Ecuador, y su principal objetivo es, según aseguran, hacer que Venezuela "retorne a la democracia".El pasado 3 de marzo, el presidente Nicolás Maduro sostuvo una reunión virtual con Bachelet en la que conversaron sobre el avance en la cooperación con su oficina, y el impacto negativo de las sanciones.

