Dinamarca suspende por precaución el uso de la vacuna de AstraZeneca

MOSCÚ (Sputnik) — Las autoridades sanitarias de Dinamarca suspendieron el uso de la vacuna de AstraZeneca contra el COVID-19, hasta nuevo aviso, en medio de... 11.03.2021, Sputnik Mundo

Uno de estos informes se refiere a una muerte en Dinamarca, si bien no se puede determinar ahora la existencia de un vínculo entre la vacuna y los coágulos fatales, según el Ministerio de Salud danés (Sundhedsministeriet).La Autoridad Danesa de Salud y Medicamentos (Sundhedsstyrelsen) ha decidido por precaución suspender la inmunización con la vacuna contra el coronavirus de AstraZeneca, señala el comunicado oficial. En un principio, la pausa durará 14 días, y el regulador, junto con la Agencia Danesa de Medicamentos (Lægemiddelstyrelsen), hará una nueva evaluación en la semana del 22 al 28 de marzo.El titular de Sundhedsstyrelsen, Soren Brostrom, señaló que hoy se necesitan todas las vacunas disponibles, de modo que la suspensión de una de ellas "no es una decisión fácil". Al mismo tiempo, el funcionario resaltó la necesidad de "responder con atención oportuna cuando se tiene conocimiento de posibles efectos secundarios graves". "Necesitamos aclararlo antes de que podamos seguir usando la vacuna de AstraZeneca", agregó.Por el momento se cancelan todas las citas reservadas para ponerse la vacuna de AstraZeneca en Dinamarca.El 7 de marzo, Austria retiró por precaución un lote de la vacuna de AstraZeneca, después de que una persona inoculada fuera diagnosticada con trombosis múltiple y falleciera diez días más tarde. También se informó de un paciente hospitalizado con una embolia pulmonar algunos días después de la vacunación, si bien ya se está recuperando, y de dos casos más de eventos tromboembólicos hasta el 9 de marzo.Estonia, Letonia, Lituania y Luxemburgo siguieron el ejemplo de Austria y suspendieron por precaución el uso del lote sospechoso (ABV5300), de un millón de dosis, enviado a 17 miembros de la Unión Europea, entre ellos España.El comité de seguridad de la EMA está investigando los casos de afecciones presuntamente relacionadas con el lote y la vacunación. La información disponible en este momento indica que el número de eventos tromboembólicos en personas vacunadas no es superior al que se observa en la población general. Hasta el 9 de marzo de 2021, se habían notificado 22 casos de episodios tromboembólicos entre los tres millones de personas vacunadas con la vacuna de AstraZeneca en el Espacio Económico Europeo.

