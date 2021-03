¿Cuánto costará quitar los escombros del Observatorio de Arecibo en Puerto Rico?

https://mundo.sputniknews.com/20210311/cuanto-costara-quitar-los-escombros-del-observatorio-de-arecibo-en-puerto-rico-1109773496.html

El radiotelescopio de Arecibo, ubicado en Puerto Rico, se derrumbó en diciembre de 2020. La Fundación Nacional para la Ciencia de EEUU (NSF, por sus siglas en... 11.03.2021, Sputnik Mundo

El organismo presentó al Congreso de EEUU un informe oficial de siete páginas en el que estimó entre 30 y 50 millones de dólares el costo del procedimiento. Se espera que los recursos para las tareas de limpieza sean repartidos entre los años fiscales 2021 y 2022.En el documento —que no detalla los motivos del derrumbe— se informa que los primeros daños en la instalación se remontan a agosto de 2020, cuando la ruptura de un cable dio lugar a la aparición de una grieta de 30 metros en el plato reflector del telescopio. Y en noviembre, otro cable se rompió en la misma torre, algo que obligó a la NSF advertir el riesgo de un colapso inminente y tomar la decisión de demoler el observatorio. No obstante, la noche del 1 de diciembre, la plataforma del observatorio se derrumbó tras la ruptura del último cable restante de los tres.Se espera que los resultados de la investigación acerca de las causas del incidente que conmovió a la comunidad científica sean publicados a finales de año. La fundación también pidió a la Academia Nacional de Ciencias, Ingeniería y Medicina de EEUU que ponga en marcha una investigación independiente. Asimismo, informó que algunas de las piezas importantes del radiotelescopio, como la plataforma de observación, no se podrán recuperar. Por su parte, la Universidad Central de Florida, que administra el telescopio, tiene previsto examinar los escombros para determinar si algún equipo pueda ser reutilizado o exhibido en un museo.Afortunadamente, el gigantesco plato principal del observatorio, cuyo diámetro es de 305 metros, solo sufrió "daños limitados". No obstante, todavía no se puede decir con certeza si el observatorio será reconstruido o sustituido por otra estructura.

