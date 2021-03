https://mundo.sputniknews.com/20210311/amlo-dice-que-ya-se-prepara-psicologicamente-para-su-retiro-1109831284.html

AMLO dice que ya se prepara psicológicamente para su retiro

AMLO dice que ya se prepara psicológicamente para su retiro

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, comentó durante su rueda de prensa matutina que se retirará tras concluir su mandato en 2024

américa latina

méxico

andrés manuel lópez obrador

"Estoy haciendo ya un trabajo, estoy preparando un libro; me estoy preparando psicológicamente porque tomé la decisión de retirarme", subrayó ante la prensa.Además, aseguró que ya existe un relevo generacional de su proyecto de paísComentó que vivirá de su pensión porque completará más de 20 años como servidor público y que pagó sus cuotas al ISSSTE de manera puntual.El presidente mexicano mencionó que prepara un libro sobre el pensamiento conservador en México. Según sus cálculos, le llevará unos tres años concluirlo. "La vida en Palenque no es muy cara. Beatriz [Gutiérrez Mueller, su esposa] ya tiene su trabajo, entonces voy a dedicarme a eso, a escribir. Con todo respeto y cariño, no voy a estar recibiendo a nadie que tenga que ver con la política", aseguró.

