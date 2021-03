https://mundo.sputniknews.com/20210310/vacunas-en-tiempo-record-el-mejor-regalo-en-el-cumpleanos-de-la-pandemia-1109743302.html

Vacunas en tiempo récord, el mejor regalo en el 'cumpleaños' de la pandemia

Vacunas en tiempo récord, el mejor regalo en el 'cumpleaños' de la pandemia

MOSCÚ (Sputnik) — A un año de que se declarara como pandemia la enfermedad COVID-19, el mundo se ha 'regalado' varias vacunas efectivas en tiempo récord... 10.03.2021, Sputnik Mundo

El virus que revolucionó nuestra vidaEl 11 de marzo de 2020, cuando el número total de infecciones por COVID-19 en el mundo ascendía a unas 120.000 en 114 países y los muertos por esa causa sumaban unas 4.000 personas, la OMS declaró como pandemia la enfermedad COVID-19.Provocada por un nuevo coronavirus detectado por primera vez a fines de 2019 en la ciudad china de Wuhan, la pandemia obligó a tomar medidas sin precedentes para controlar su propagación: a partir de marzo de 2020, los países cerraron las fronteras uno tras otro, se detuvo el tráfico aéreo y marítimo de pasajeros y se introdujeron cuarentenas y cierres totales.Dejaron de vender las tiendas, se cancelaron conciertos, eventos y espectáculos, cerraron museos, oficinas, restaurantes y bares. Se hizo habitual el trabajo y las clases a distancia y se restringió la circulación, dejando imágenes inéditas de ciudades "fantasma".A fines de 2020, la pandemia había afectado ya a todos los continentes, incluso la Antártida, donde se detectó COVID-19 en 36 personas de la estación científica chilena. En marzo de 2021, el número de casos confirmados en el mundo supera ya los 117 millones de personas, y los fallecidos llegan a la escalofriante cifra de 2,6 millones.Hazaña científica sin precedentesPero no todo son malas noticias. Este año nos ha golpeado en todos los ámbitos pero nos ha enseñado como nunca antes a buscar soluciones de conjunto, que pasan por la cooperación internacional y la solidaridad.Pérez Riverol, biólogo molecular cubano e investigador de post-doctorado en la Universidad Estatal Paulista, Brasil, se ha convertido en una voz indispensable en las redes sociales para la información fidedigna sobre la pandemia.En sus declaraciones a Sputnik, Amílcar destaca "la respuesta de la comunidad científica, que podría establecer un excelente precedente en la respuesta a potenciales pandemias futuras. La colaboración, el intercambio de datos, resultados e información ha sido intenso y constante. Desde la identificación temprana del patógeno (virus), el secuenciamiento y publicación inmediata de su genoma, que fue un factor clave para el diseño de las vacunas", y a partir de entonces se fueron optimizando las terapias que si bien hoy aún no cuentan con fármacos preventivos, al menos han conseguido un gradual descenso de la letalidad.El intenso trabajo y colaboración de la comunidad científica ha permitido esclarecer también las principales formas de transmisión del virus y a partir de ahí, elaborar recomendaciones más eficientes para disminuir los contagios, considera el experto.Motivos para confiar en las vacunasA pesar de eso, muchos escépticos aún desconfían de vacunas y medicamentos que se han logrado en un lapso hasta hace poco impensable. Pérez Riverol enumera varias razones que explican esa rapidez, además de la colaboración internacional."En las últimas décadas han sido desarrolladas tecnologías, como las basadas en el uso de ARNm que acortan significativamente el tiempo de obtención de vacunas", a lo que se suma que la biología del SARS-CoV-2 no era un misterio total. "Decenas de grupos en el mundo ya habían realizado investigación básica y aplicada con el SARS-CoV, el "primo" cercano que causó un brote de SARS en 2002 y para el que algunos grupos ya habían trabajado en el diseño de vacunas", argumenta.Amílcar recuerda que en fecha tan pronta como el 11 de enero de 2020, los científicos chinos pusieron a disposición de la comunidad internacional la secuencia del genoma de SARS-CoV-2, dato crucial para el desarrollo de vacunas y desde entonces, el flujo de información e intercambio de datos entre grupos de investigación básica y clínica ha sido constante e intenso.Ha sido importante además el financiamiento estatal, privado y de ONG, así como la producción a riesgo por parte de farmacéuticas mientras avanzaban los ensayos clínicos, para acortar los plazos entre la aprobación y el inicio de la vacunación.Otros aspectos destacables son el análisis y evaluación continua de los datos generados en cada etapa de ensayo clínico y la reducción de los tiempos empleados usualmente en la gestión burocrática para la aprobación, considera.De esta forma, "el sentido de urgencia no ha conducido a que se violen protocolos sino a su optimización".Aspectos negativos de la respuesta globalPero obviamente no todo en la respuesta a esta emergencia sanitaria ha sido positivo, alerta el biólogo. "Las estrategias nacionales han sido heterogéneas. Mientras en algunas ha primado el respeto a la ciencia y las recomendaciones sanitarias, en otras han sido los intereses económicos. Y por último —por suerte en poco casos—, el negacionismo".Otro aspecto que ha impactado e impactará negativamente en la respuesta global ante la emergencia es "el nacionalismo de las vacunas, con países que han asegurado dosis para inmunizar hasta tres veces a toda su población, mientras en regiones enteras, como es el caso de Latinoamérica, la perspectiva inmediata en torno a la vacunación es bastante sombría", asevera.La luz al final del túnel"Yo en general, y si conseguimos resolver este tipo de problemas, soy optimista respecto al futuro", asegura el especialista.El panorama de la inmunización continuará mejorando durante 2021 en la medida que se incorporen nuevas vacunas, como las de Janssen (J&J), Novavax, que ya han demostrado eficacia y las cerca de 20 que están en Fase 3, precisa. No obstante, para concretar esa mejora "es necesario optimizar los sistemas de distribución, crear mecanismos que garanticen un acceso más equitativo y muy importante, la adhesión de la sociedad a la vacunación. Sin nuestro aporte, vacunándonos, todo el esfuerzo habrá sido en vano, y la pandemia con su terrible impacto sanitario, social y económico continuará".

