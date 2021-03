https://mundo.sputniknews.com/20210310/una-medica-venezolana-asegura-que-temer-al-contagio-ha-sido-lo-mas-duro-en-este-ano-de-pandemia-1109752148.html

Una médica venezolana asegura que temer al contagio ha sido lo más duro en este año de pandemia

Una médica venezolana asegura que temer al contagio ha sido lo más duro en este año de pandemia

CARACAS (Sputnik) — En tres días se cumple un año de la detección de los primeros casos de COVID-19 en Venezuela, tiempo que se ha traducido en una dura...

"Lo que más impacta es que da temor al personal de salud el enfrentamiento al paciente, no por la falta de conocimiento, sino por el riesgo de contagio, y eso es un miedo que hemos tenido que ir llevando y lo tenemos todavía, ningún personal de salud lo ha superado (…) porque cada vez aparece más personal de salud infectado, personal de salud que ha fallecido", dijo a Sputnik la médica Carmen Zambrano."Aquí estamos, y estamos para servir", añade Zambrano quien desde que se inició la pandemia ha estado a cargo del área COVID-19 del hospital Doctor Domingo Luciani, ubicado en el estado Miranda (norte).La especialista explicó que, aunque la experiencia ha sido "bastante dura, difícil", el personal de salud ha logrado encontrar las vías para dar respuesta a todos pacientes afectados por esta nueva enfermedad.Además, indicó que, entre marzo 2020 y febrero 2021, han sido dados de alta 960 pacientes, y han sido evaluados unos 5.000, aunque no todos han sido ingresados.Sputnik conversó también con el médico Jairo Silva, director del Hospital Clínico Universitario de Caracas, primer centro de salud en ser declarado centinela, como se denomina en Venezuela a los centros que atienden a pacientes COVID-19."Hemos visto en este transcurrir gente fallecer producto de este terrible mal, a compañeros nuestros, incluso de nuestro personal, amigos, que han caído en batalla, pero, así como hemos visto eso, también nos sentimos orgullosos de ver a nuestros pacientes salir y ganar esta batalla", señaló."Ha sido una mezcla de muchos sentimientos", dijo Silva al referirse a lo que ha sido estar al frente de uno de los hospitales más importantes del país, pero también uno de los más afectados por la compleja situación económica que vive Venezuela en medio del bloqueo financiero internacional."El hospital Clínico Universitario es uno de los hospitales emblemáticos de este país, primer hospital centinela, un hospital da alta complejidad, hemos batallado, ha sido un aprendizaje, es una situación nueva para la humanidad y hemos tenido que enfrentarla con entereza y con fortaleza, aquí estamos dando esa batalla todos los días", agregó.En la nación caribeña, como en el resto del mundo, los casos de COVID-19 no han cesado.Pero la diferencia en esta nación es que los médicos afrontan difíciles condiciones que han sido generadas por la crisis económica, como: escasez de insumos, personal, equipos de protección, servicio de agua inestable, incluso una devaluación que ha consumido sus salarios.No obstante, ello, no ha hecho huir a médicos como Kevin Terán o Brenda Ruíz, quienes afirman que darle la cara al COVID-19 les ha permitido reafirmar su vocación.En las salas de COVID-19 que recorrió Sputnik en Caracas, al comienzo de la pandemia y un año después, muchos de los especialistas se han ido, pero hay quienes 12 meses después, a pesar del cansancio, las dificultades o ser parte de la población de riesgo, se mantienen día a día afrontando la pandemia."Yo estoy aquí para servir, aquí tengo más de 30 años, y para esto me formé, por eso aquí seguiré", dijo a Sputnik la enfermera Coralis Dominguez.El Gobierno de Venezuela ha pedido a los países que tienen su dinero bloqueado, que lo liberen a través de la Organización Panamericana de Salud para aumentar la inversión, algo que hasta el momento no ha sido posible del todo, y tanto el personal de salud, como los pacientes, son quienes han tenido que batallar con las consecuencias.Por ahora, se inició la jornada de vacunación del personal hospitalario con la rusa Sputnik V, y la china Sinopharm, y las autoridades venezolanas han dicho que esperan contar con los referidos recursos bloqueados para adquirir más y lograr cuanto antes la inmunidad de su población.

