MOSCÚ (Sputnik) — La red social Twitter debe estar preparada para su bloqueo en Rusia si no comienza a cumplir con la legislación rusa, afirmó a Sputnik el... 10.03.2021, Sputnik Mundo

Este 10 de marzo, el regulador ruso de medios Roskomnadzor ralentizó la conexión a Twitter por no eliminar contenidos que incitan a los adolescentes al suicidio y difunden pornografía infantil y el consumo de drogas. La red social estadounidense, desde 2017 ha ignorado más de 28.000 solicitudes de borrar esos mensajes. El regulador ruso, advirtió que bloqueará Twitter si esa red social continúa ignorando las leyes nacionales."Sí, no es una amenaza vacía. Twitter debe prepararse para medidas serias hasta el cierre, ya que no cumple los requisitos de la legislación", dijo Dzhabárov a Sputnik.Subrayó que Rusia finalmente comienza a responder al "comportamiento de las redes sociales estadounidenses hacia nuestros ciudadanos y nuestra legislación".Por su parte, el experto del centro tecnológico SafeNet, Ígor Bederov, afirmó a Sputnik que las restricciones a la velocidad de Twitter causarían inconvenientes solo al 0,44% de los rusos."El servicio Twitter en Rusia no es muy popular. Para octubre de 2020, lo usaba solo el 0,44% de los rusos, la red social era la sexta más popular en Rusia. En comparación, casi el 21% de los ciudadanos usan la red social VK, es el líder por cantidad de mensajes de usuarios al mes", dijo Bederov.El experto señaló que la ralentización de velocidad causaría inconvenientes para los usuarios como la descarga del contenido y una peor velocidad, pero la propia red social no implica una gran carga de tráfico."Las medidas de Roskomnadzor son dudosas. El regulador ya había intentado y sin éxito bloquear la mensajería Telegram. Ahora en esta ocasión el bloqueo lo llamaron lo que es en realidad, una ralentización del tráfico del servicio", resumió el experto.Los usuarios de Twitter aseguran que, como en el caso del bloqueo de Telegram, siguen usando Twitter a través de VPN sin problemas con el tráfico.

