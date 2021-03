https://mundo.sputniknews.com/20210310/paraguay-se-viene-un-juicio-politico-contra-abdo-benitez-1109723896.html

Paraguay: ¿se viene un juicio político contra Abdo Benítez?

Tras las fuertes protestas sociales ocurridas en las últimas horas con motivo de las dificultades que enfrenta la población paraguaya a nivel sanitario y... 10.03.2021, Sputnik Mundo

La lenta llegada de vacunas a la región contra el COVID-19 no impide que las protestas contra los Gobiernos por sus respuestas hacia la pandemia se intensifiquen en los primeros meses de este año. En lo que respecta a Paraguay, las manifestaciones se desataron en las últimas horas en frente a la sede del Congreso, en Asunción. En este sentido, "el encierro total ha tenido un impacto muy fuerte en la sociedad, lo que está demandando un esfuerzo muy grande para poder recuperarnos", sostuvo González Escalada.Al respecto, "la situación es bastante crítica, ya que se sumaron una serie de factores que agravaron la crisis sanitaria y económica", indicó la periodista del diario ABC Color de Paraguay. En este marco, "ahora estamos teniendo un sistema sanitario saturado, con mucha gente en terapia intensiva, sin vacunas ni medicamentos", lamentó. Hay una desesperación creciente de la gente, ya que la crisis está afectando cada vez a más personas, advirtió.Ello ha intensificado el malestar social hacia el Gobierno, cuyo presidente, Mario Abdó Benitez, se podrá enfrentar a un juicio político impulsado por la oposición. En este contexto, "lo ideal sería que haya un cambio de gabinete y con ello un golpe de timón para hacer frente a las exigencias de la gente", aseveró.En Sputnik y radio M24 también estuvimos en contacto con el investigador Carlos Murillo, con quien dialogamos sobre el impacto político del acuerdo entre el Gobierno de Costa Rica y el Fondo Monetario Internacional.Costa Rica y el FMI acordaron un préstamo de 1.750 millones de dólaresSegún un informe del FMI, el organismo y las autoridades costarricenses llegaron a un acuerdo a nivel del personal técnico sobre un Servicio Ampliado del FMI por tres años. El programa se enmarcaría en las políticas del Gobierno destinadas a apoyar la recuperación económica tras el impacto de la pandemia. En este marco, "sin dudas estamos ante un momento coyuntural inflexivo, tanto en lo político como en lo económico", indicó el analista costarricense.Al respecto, "hace un buen rato que el país no suscribía un acuerdo de esa magnitud con el FMI", indicó. Por otro lado, "en lo político, el país ya entró en el año electoral y el escenario político es muy confuso", advirtió. Sin embargo, "sin estos fondos le sería muy difícil al Gobierno completar los 14 meses que le quedan para el traspaso de poder", aseveró. Si no llegan estos fondos rápidamente, "Costa Rica tendrá que pagar altas tasas de interés, lo cual presionaría severamente al sistema tributario del país", concluyó.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y especialista en Estudios Internacionales, Santiago Caetano, reflexionó en torno a las perspectivas del paradigma bioeconómico en el marco de la agenda de cooperación en el marco del G20.Documental sobre Cabo PolonioEn el cierre cultural, estuvimos en contacto con el realizador audiovisual Zácari Fagúndez, con quien dialogamos sobre el documental que realizó sobre el balneario uruguayo, a partir del cual busca entender las particularidades que hacen del Cabo Polonio un destino tan preciado para turistas de todo el mundo.

