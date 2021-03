https://mundo.sputniknews.com/20210310/machu-picchu-el-hit-de-camilo-que-falta-el-respeto-a-la-ciudadela-peruana--1109752380.html

'Machu Picchu': el hit de Camilo que, ¿falta el respeto a la ciudadela peruana?

'Machu Picchu', la más reciente canción del cantante colombiano del momento, Camilo, interpretada junto a su esposa y también cantante Evaluna Montaner... 10.03.2021, Sputnik Mundo

américa latina

música pop

machu picchu

música

La dupla integrada por el cantante colombiano Camilo y su esposa y también cantante Evaluna Montaner —hija de Ricardo Montaner— es una de las tendencias de la música latinoamericana del momento. 'Machu Picchu', su más reciente canción, que a solo 48 horas de su publicación contaba ya con más de nueve millones de visitas y 100.000 comentarios, despertó un fuerte debate en internet.Y es que la letra de la canción no hace casi referencia al paraíso peruano considerado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y, cuando efectivamente lo menciona, se lo referencia como "ruina", lo que fue entendido por miles de usuarios como un término peyorativo para nombrar a la que es también una de las 7 maravillas del mundo. "Yo tengo más ruinas que Machu Picchu/ He destruído mil planetas con cada cosa que he dicho/ Y cómo fue que te fijaste en una cosa que era todo/ Menos una obra de arte", dice un segmento de la canción. De esta forma contestaron algunos usuarios en internet: El repudio fue tal que, tras las repercusiones, Camilo decidió explicar por qué llamó así a la que dijo es una de las canciones más importantes de su nuevo álbum Mis Manos (2021). "Machu Picchu se nombra en una sola parte de la canción, pero es una invitación a la estética de la canción entera", explicó en una entrevista para Latin Now. Además, argumentó que "es metafórico: Machu Picchu es una de las maravillas del mundo y son unas ruinas preciosas", y que en realidad la letra está escrita como homenaje a su esposa. "Evaluna se fijó en mí y yo quería saber qué era lo que se le estaba pasando por la cabeza, ella vio algo en mí que yo no había visto. Yo pensé que yo era solo unas ruinas y ella vio en mí algo como lo que vemos en las ruinas de Machu Picchu", señaló.Según el autor, la canción buscó también ser "un homenaje a Perú, que ha abierto el corazón a mi música y a toda la comunidad andina", y sostuvo que la canción se inspiró en la música y la estética andina.

machu picchu

