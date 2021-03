https://mundo.sputniknews.com/20210310/lawfare-se-debilitan-las-alianzas-de-la-derecha-en-america-latina-1109760053.html

'Lawfare': ¿se debilitan las alianzas de la derecha en América Latina?

'Lawfare': ¿se debilitan las alianzas de la derecha en América Latina?

La anulación de las sentencias por el caso Lava Jato contra el expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, abre escenarios en el continente. 10.03.2021, Sputnik Mundo

La decisión tomada a favor del expresidente brasileño Lula Da Silva (2003-2010) por parte del juez de la Corte Suprema de Brasil, Edson Fachin, golpea a los grupos hegemónicos de la derecha en el país y abre nuevos escenarios.José Gilberto Souza, profesor de geopolítica de la Universidad Estadual Paulista, dijo a Sputnik que todavía "no existen muchas posibilidades" de que se produzcan cambios drásticos, por lo que la región debe "estar atenta" a los procesos que se llevan a cabo vinculados a la persecución política y en contra de la imagen pública de políticos y empresarios.El experto sostuvo que "la justicia está desmoralizada" en Brasil y que se debe realizar de manera urgente una reforma judicial. "Necesitamos cambios específicos sobre el control social de la Justicia, algo que no hay en Brasil y tampoco en la región", señaló.Sobre el futuro de Brasil y su impacto en la región, aseguró que el actual presidente Jair Bolsonaro "está enloquecido de poder y no para de crear alianzas destructivas para el país".En Uruguay, Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

