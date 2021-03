https://mundo.sputniknews.com/20210310/la-produccion-de-la-vacuna-sputnik-v-en-italia-podria-empezar-a-finales-de-2021-1109730691.html

La producción de la vacuna Sputnik V en Italia podría empezar a finales de 2021

La producción de la vacuna Sputnik V en Italia podría empezar a finales de 2021

ROMA (Sputnik) — La fabricación en Italia de la vacuna rusa Sputnik V contra el coronavirus no podrá iniciarse antes de finales de 2021, advirtió Antonio...

"Como científico puedo decir que la Sputnik V es un producto válido, pero para producirlo se necesita tiempo. Espero que Adienne pueda envasar las primeras dosis a finales del año, pero es solo una esperanza", acotó Di Naro en una entrevista al diario La Repubblica.En sus palabras, la empresa se encuentra "en una fase de transferencia tecnológica que requiere meses. Hay que terminar esta fase, preparar los materiales y los documentos que tendrán que ser verificados por la Agencia Italiana del Fármaco (AIFA). Una vez que exprese su opinión, podremos lanzar la producción".En cuanto a la vacuna, el presidente de Adienne aseguró que "es buena, yo no traería en Italia un producto que no fuese eficaz (…) Las vacunas no tienen bandera".El 9 de marzo, la Cámara de Comercio italo-rusa anunció que, gracias al acuerdo firmado por la empresa Adienne y el RDIF, Italia se convertirá en el primer país de la UE que producirá la Sputnik V.Según el comunicado difundido por la Cámara de Comercio, la fabricación del fármaco en Italia debería iniciarse el próximo julio y llegar a unos 10 millones de dosis para finales del año.

