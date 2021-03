https://mundo.sputniknews.com/20210310/gobierno-mexicano-aplica-programas-sociales-contrarreloj-antes-de-veda-electoral-1109762074.html

Gobierno mexicano aplica programas sociales contrarreloj, antes de veda electoral

Gobierno mexicano aplica programas sociales contrarreloj, antes de veda electoral

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador aplica a contrarreloj su política de bienestar centrada en programas... 10.03.2021

A finales de febrero pasado, el mandatario anunció la entrega en solo tres meses de todos los fondos públicos destinados en el primer semestre del año a decenas de programas sociales: unos 10.000 millones de dólares (200.000 millones de pesos), repartidos antes de los comicios.El Gobierno repartió en 2019 unos 15.000 millones de dólares en programas sociales y ese fondo creció a unos 22.000 en todo 2020, para "becas de bienestar", aprendices de talleres, campesinos, pequeños propietarios agropecuarios, y sembradores de árboles frutales y maderables.La idea del líder de la izquierda nacionalista es eliminar el reparto a través de las instituciones estatales tradicionales, y hacerlo de manera directa a la población "sin intermediarios".¿Riesgo de "clientelismo político"?Una investigación de la organización ciudadana México Evalúa estimó que en 2020 los programas de subsidios "con y sin reglas de operación" fueron más elevados y sumaron un presupuesto aprobado de 643.000 millones de pesos es decir, más de 30.600 millones de dólares actuales.Esa formidable cantidad de fondos públicos representa el 2,6% del Producto Interno Bruto de la segunda economía latinoamericana.La investigación dirigida por Alejandro García, director del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas del centro de estudios, señala que "los nuevos programas del presidente han implicado disminuciones en el presupuesto de instituciones públicas de educación, ciencia y cultura".La estrategia consiste en el "apoyo asistencial" de diferentes grupos de población en condiciones de vulnerabilidad, mediante una política de entrega de subsidios con el propósito de contribuir a mejorar su bienestar socioeconómico.Sin embargo, el examen arroja que al menos "once programas de ellos no contaban con reglas de operación", que garanticen su implementación y eficacia, y el Congreso obligó al Poder Ejecutivo a enmendar esa situación.Un documento del estatal Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval, autónomo) arroja pistas sobre la calidad del diseño y los problemas que enfrentaron los 17 principales programas de asistencia social.El diseño de esas estrategias "se definió a la par de su implementación", con poca infraestructura física o recursos humanos insuficientes; y la planeación"se realizó de forma reactiva", según el ConevalGarcía indica que sin esos programas no se basan en evidencias, para evaluar, medir y corregir, y advierte: "Lo único que tendremos son intenciones sustentadas en la buena voluntad".Vigilando el gasto públicoOtra investigación del Centro de Análisis Fundar compartido con esta agencia señala que en el actual contexto de crisis económica generado por la pandemia de COVID-19, los estados deben fortalecer el gasto público, de tal manera que pueda promoverse una recuperación económica más rápida.Los analistas de ese centro observan en cambio que en el presupuesto gubernamental de 2021 existe una reducción de 1,4% en el monto dedicado al desarrollo económico.En contraste, "el presupuesto para desarrollo social presenta un incremento de 3,7%".Prácticamente todos los programas sociales prioritarios reciben más presupuesto que el año anterior, hasta sumar 510.800 millones de pesos (unos 25.000 millones de dólares).Como muestra, los cinco aumentos más importantes corresponden a los programas la "Escuela es Nuestra", con 63% más; al plan de "Distribución de Fertilizantes", un 41% más; al "Banco del Bienestar", un aumento de 33,7%; a las "Becas Jóvenes Escribiendo el Futuro", un incremento de 26,4%, y al programa "Producción para el Bienestar", que creció en 18,6%.Fundar estima que es demasiado pronto para evaluar si el gobierno federal logrará alcanzar los objetivos de todos sus programas.Sin embargo, alerta que "la ausencia de programas sociales enfocados en quienes han perdido ingresos a consecuencia del confinamiento, continuará siendo un factor que impactará en los niveles de pobreza y desigualdad".Mientras tanto, a tres meses de las elecciones, la oposición sigue señalando en el Congreso el riesgo del "uso clientelar" de los fondos públicos para la asistencia social, destinados a más de la mitad de la población que vive abajo de la línea de pobreza en este país.

