https://mundo.sputniknews.com/20210310/foto-asi-lucira-lady-gaga-como-la-viuda-negra-de-la-casa-de-gucci-1109764434.html

Foto: así lucirá Lady Gaga como la 'viuda negra' de la casa de Gucci

Foto: así lucirá Lady Gaga como la 'viuda negra' de la casa de Gucci

La célebre cantante y actriz Lady Gaga compartió la primera imagen del set de rodaje de la película 'House of Gucci' que narra el asesinato del nieto del... 10.03.2021, Sputnik Mundo

2021-03-10T23:40+0000

2021-03-10T23:40+0000

2021-03-10T23:40+0000

gente

películas

lady gaga

gucci

cine

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0a/1109764389_0:0:1300:731_1920x0_80_0_0_448dc6c22404b5c8e444d0298b9c6aa5.png

La imagen muestra a la intérprete, vestida con un gorro de pelo blanco, un jersey de cuello alto y unos pantalones de esquí, posando junto al actor Adam Driver (Star Wars, Historia de un matrimonio), quien interpretará a Maurizio Gucci en la nueva cinta de Ridley Scott. En cuanto a Gaga, dará vida a Patrizia Reggiani, conocida como la viuda negra de Gucci. En marzo de 1995, el heredero de la casa de moda italiana fue asesinado a tiros fuera de su oficina en Milán. En 1998, su exesposa, la socialité italiana que se hacía llamar Lady Gucci, fue condenada a 26 años de prisión por haber orquestado el asesinato, pero se le puso en libertad por buena conducta en 2017. El asesinato de Mauricio Gucci causó conmoción en la sociedad italiana y convirtió a Reggiani en una de las villanas más famosas del país.El elenco de la película, basada en el libro de Sara Gay Forden The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed (La casa de Gucci: una historia sensacional de asesinatos, locura, glamour y codicia) también contará con la participación de actores como Jeremy Irons —quien encarnará a Rodolfo Gucci, padre de Maurizio—, Al Pacino o Jared Leto, entre otros. El estreno de la cinta está programado para el 24 de noviembre de 2021.Este es el segundo gran proyecto cinematográfico de la intérprete después de la oscarizada cinta A Star Is Born (Ha nacido una estrella, en español) que protagonizó junto a Bradley Cooper.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

gente, películas, lady gaga, gucci, cine