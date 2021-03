https://mundo.sputniknews.com/20210310/fiscalia-venezolana-detiene-a-extorsionadores-por-el-caso-de-desaparicion-de-dirigente-lanz-1109746016.html

Fiscalía venezolana detiene a extorsionadores por el caso de desaparición de dirigente Lanz

"En el proceso de investigación se detectó y aprehendió a grupos criminales en un intento fallido de cobrar dinero a cambio de información que permitiera la ubicación de Lanz [caso de extorsión]", escribió Saab en Twitter.En una serie de mensajes, el fiscal general detalló las diligencias que realiza el Ministerio Público en el caso de Lanz.Saab dijo que se comisionaron dos fiscales nacionales y uno regional del estado Aragua (norte), así como órganos auxiliares de investigación, tales como el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, la Dirección General de Contrainteligencia Militar, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, y la Policía Nacional Bolivariana.El fiscal reiteró que las diligencias concluyeron que no hubo un acto violento vinculado a la desaparición de Lanz, y que su salida del hogar fue "absolutamente" voluntaria, y no hay elementos que evidencien un plan de evasión.El profesor Lanz, que se desempeñaba como asesor de ministerio de Educación, desapareció el 8 de agosto de 2020; de acuerdo a sus familiares, la última vez que lo vieron estaba en su casa en Maracay, capital del estado de Aragua.Ese mismo mes, el Ministerio Público solicitó a Interpol que emitiera una notificación amarilla, que se utiliza como alerta mundial para ayudar a localizar a personas en sus países de origen.Saab indicó que han realizado 29 entrevistas, experticias forenses, análisis de telefonía, revisión de movimientos migratorios, recorridos con drones, análisis de grabaciones de cámaras de seguridad, perfiles financieros, extracción de contenido de dispositivos de almacenamiento, ensayo de luminol, y verificación en puertos y aeropuertos.Además, señaló que los fiscales no han descartado ninguna hipótesis con el fin de esclarecer la modalidad y el móvil de la desaparición de Lanz.

venezuela

2021

