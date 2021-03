https://mundo.sputniknews.com/20210310/en-rusia-desarticularon-71-celulas-terroristas-en-2020-1109743869.html

En Rusia desarticularon 71 células terroristas en 2020

MOSCÚ (Sputnik) — El Servicio Federal de Seguridad (FSB) desmanteló 71 células terroristas en Rusia en 2020, comunicó su director y presidente del Comité... 10.03.2021, Sputnik Mundo

Según explicó en la entrevista, tanto las organizaciones terroristas como los centros de inteligencia extranjeros se muestran muy activos realizando actividades de proselitismo.También quiso enviar un mensaje a organizadores y ejecutores de atentados: "No evitarán el castigo, no importa dónde estén ni el tiempo que pase".Informó, además, que continúan las detenciones de extremistas integrantes de las bandas armadas de Shamil Basáev y de Hattab, conocidos por asesinar a militares rusos en Chechenia y por haber atacado Daguestán en 1999.Ya había trascendido que el FSB junto con el Comité de Investigaciones, el Ministerio del Interior y la Guardia Nacional Rusa (Rosgvardia) capturaron en 2020 a varias personas que estaban involucradas en aquellos crímenes. Dos individuos más fueron arrestados en 2021.De 1999 a 2020 fueron enjuiciados y condenados a largas penas de prisión más de 80 personas implicadas en el ataque a Daguestán; los expedientes de algunos se archivaron a causa de su muerte (en particular, el de Basáev), varias decenas siguen declarados en búsqueda y captura.

