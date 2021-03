https://mundo.sputniknews.com/20210310/el-primer-ministro-de-armenia-anuncia-la-destitucion-del-jefe-del-estado-mayor-general-1109718677.html

El primer ministro de Armenia anuncia la destitución del jefe del Estado Mayor General

El primer ministro de Armenia anuncia la destitución del jefe del Estado Mayor General

EREVÁN (Sputnik) — El primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián, declaró que el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Onik Gasparián, se considera... 10.03.2021, Sputnik Mundo

2021-03-10T05:33+0000

2021-03-10T05:33+0000

2021-03-10T05:46+0000

nikol pashinián

jefe militar

destitución

armenia

europa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/11/1092120565_0:0:2999:1688_1920x0_80_0_0_744d61f7eb742144f91a45b189cd0cbd.jpg

La oficina del presidente comunicó haber impugnado en el Tribunal Constitucional no el proyecto de decreto, sino las disposiciones de la ley Sobre el servicio militar y estatuto de los militares.El 24 de febrero, el presidente armenio, por sugerencia del primer ministro Nikol Pashinián, destituyó al primer subjefe del Estado Mayor de Armenia Tirán Jachatrián, quien, según los medios, se había reído de las palabras de Pashinián sobre los misiles Iskander.A finales de febrero, Pashinián afirmó que los misiles rusos Iskander exportados a Armenia "no detonaron del todo o lo hicieron al 10%" durante las hostilidades en Nagorno Karabaj. Desde Rusia y Azerbaiyán desmintieron que se hubieran usado este tipo de armas en el conflicto.El supuesto lapsus de Pashinián desembocó en una crisis política luego de que el primer ministro cesara a Jachatrián, quien se había reído de sus palabras. Tras ese despido, la cúpula castrense exigió la dimisión de Pashinián que, a su vez, denunció un intento de golpe militar e insistió en la renuncia del jefe del Estado Mayor, Onik Gasparián.Pashinián llamó a sus seguidores a salir a la calle y protestar contra la supuesta intromisión de los militares en la política. La oposición, por su parte, ha instalado barricadas y tiendas de campaña ante la sede parlamentaria y demanda la dimisión del primer ministro.El Ministerio de Defensa armenio comunicó que el periodista que habló con Jachatrián no presentó la totalidad del contenido de la conversación y, por eso, lo distorsionó, lo que le dio al lector una impresión equivocada. Según el departamento, esta situación puede considerarse una provocación informativa.Más tarde Pashinián dijo que le desinformaron sobre los misiles Iskander.

/20210304/expresidente-armenio-pide-mas-implicacion-a-los-militares-para-sacar-al-pais-de-la-crisis-1109512197.html

/20210304/crisis-politica-se-encamina-armenia-a-elecciones-anticipadas-1109504262.html

armenia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

nikol pashinián, jefe militar, destitución, armenia, europa