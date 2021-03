https://mundo.sputniknews.com/20210310/decapitacion-del-profesor-frances-la-estudiante-que-lo-acuso-de-islamofobia-admite-haber-mentido--1109717988.html

Decapitación del profesor francés: la estudiante que lo acusó de islamofobia admite haber mentido

El profesor francés Samuel Paty fue decapitado el 16 de octubre de 2020 en París por un extremista islámico luego de haber sido acusado de hacer apología de la... 10.03.2021, Sputnik Mundo

La joven había asegurado que Paty había pedido a sus alumnos musulmanes que abandonaran el aula antes de mostrar unas caricaturas de Mahoma. Sin embargo, ese día la estudiante no se encontraba en la clase.El abogado de la menor, Me Mbeko Tabula, afirmó que su clienta reconoció "haber mentido, haber dicho que estaba presente el día que se mostraron esas caricaturas, cuando no era el caso". Agregó que la joven "se culpa terriblemente por ello".En 2020, luego de las declaraciones de la menor, el padre de la estudiante amplificó la denuncia en las redes sociales y se desató una campaña de odio contra el profesor. Fue entonces cuando un extremista musulmán de origen checheno de 18 años decapitó a Paty en Conflans-Sainte-Honorine, en el noroeste de París.Lo cierto es que Paty, profesor de historia, mostró a sus alumnos las caricaturas de Mahoma en una clase de educación cívica en la que los estudiantes debían debatir sobre la libertad de expresión.La menor ha sido acusada de difamación, mientras que su padre y un predicador islamista enfrentan cargos de "complicidad en el asesinato". Un total de 14 personas están siendo procesadas. Por su parte, el autor del ataque, que residía en Francia con un estatus de refugiado, fue abatido por la policía el mismo día del asesinato.Antes del crimen, el asesino se había puesto en contacto varias veces con el padre de la alumna.

