¿De EEUU a Rusia en 20 minutos? Un 'tiktoker' afirma que es posible, pero ignora el cambio climático

El 22 de febrero Laub Andrew hizo su debut en TikTok con una "clase de geografía" fijándose en las dos islas Diomedes situadas en el estrecho de Bering.La Diómedes Mayor es una isla de aproximadamente 29 kilómetros cuadrados que se considera el punto más oriental de Rusia. La Diómedes Menor es una isla de 7,36 kilómetros cuadrados que es parte del estado de Alaska y, por lo tanto, está dentro de la frontera de EEUU. "Por si fuera poco, la Diómedes Mayor está 21 horas por delante de la Diómedes Menor", continuó el usuario mientras sacaba fotos de las dos islas. O sea, si fueras a caminar de Estados Unidos a Rusia, llegarías al día siguiente. Por eso la Diómedes Menor se conoce como Tierra del ayer y la Diómedes Mayor como Tierra del mañana, detalló Andrew.En dos semanas, el vídeo de este tiktoker ha acumulado más de 1,1 millones de me gusta, ha sido compartido más de 39.700 veces y ha recibido 7.900 comentarios.Sin embargo, quienes esperaban ir a Rusia a pie probablemente se sentirán decepcionados al enterarse de que el agua entre las dos islas no se ha congelado en varios años debido al cambio climático.Según una entrevista realizada por la revista Science, el coordinador ambiental de la Diómedes Mayor, Opik Ahkinga, afirma que el mar de Bering no se ha congelado desde 2012. "No hemos visto un buen congelamiento a partir del 2012. Cuando digo 'congelar', me refiero a que no había aguas abiertas alrededor de ambas islas por más de 2 millas [alrededor de 5 kilómetros]", explicó Ahkinga. "[En cambio], vimos áreas de aguas abiertas en los lados norte y sur de la Diómedes Mayor".Asimismo, según un informe de National Geographic, la temperatura ha subido en los últimos años en ambas islas. Los puentes de hielo entre las dos islas eran más comunes durante los meses de invierno hace varias décadas e incluso siglos. Los registros históricos muestran que los grupos indígenas utilizaron estas rutas congeladas para moverse entre las dos islas.Para los viajeros que piensan explorar las islas Diomedes, ir en un barco privado es la mejor opción si tienen visados y permisos de viaje correspondientes y pueden encontrar a alguien que pueda transportarlos de manera legal.Además, hay bases militares instaladas en cada isla, lo que podría contribuir a que los preparativos para el viaje fueran aún más difíciles.En Alaska vive el pueblo esquimal Ingalikmiut. Su población supuestamente incluye a 88 personas y las pruebas de COVID-19 están disponibles para cualquier habitante de esta región, según la Norton Sound Health Corporation. En esta isla las vacunas se administran con carácter prioritario. Alaska se convirtió en el primer estado de EEUU en autorizar vacunación contra el COVID-19 a partir de 16 años.

