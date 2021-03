Roskomnadzor le envió a la administración de Twitter una carta, en la cuál le avisó de que a partir de este 10 de marzo se "disminuye de forma preliminar la velocidad del servicio" en el territorio de la Federación de Rusia por el rechazo de Twitter de cumplir con la legislación rusa."Si el servicio (...) sigue haciendo caso omiso a los requisitos legales con respecto a que quiten la información prohibida, su acceso puede resultar completamente restringido hasta que se elimine dicha información", afirmó el organismo.En concreto, el organismo pide que se eliminen 2.862 publicaciones que fueron apareciendo desde 2017: de ellas, 2.336 contienen información sobre métodos de suicidio o de incitación a cometerlo; 352, imágenes pornográficas de menores; y 174 hablan de métodos de elaboración y consumo de drogas.Sin embargo, el regulador ruso subrayó que de momento no tiene por objetivo el bloqueo de Twitter como tal. Agregó que la duración de las medidas restrictivas depende de lo rápido que la administración de la red social cumpla con las demandas de Roskomnadzor. Este 10 de marzo, usuarios de Twitter en Rusia constataron a Sputnik que experimentaban problemas en el funcionamiento del servicio. Las noticias, así como fotos y vídeos se cargan de manera muy lenta, o resulta imposible hacerlo. Además, el pasado 1 de marzo, Roskomnadzor declaró que prevé levantar actas por infracciones administrativas contra Twitter. El organismo declaró haber enviado a Twitter más de 28.000 demandas para retirar dichos contenidos. Las leyes rusas en vigor castigan a las entidades que cometen tales infracciones con multas de 800.000 a 8.000.000 rublos, lo que equivale a unos 10.760 y 107.600 dólares respectivamente, que se elevan hasta una quinta parte de su facturación anual en caso de reincidencia.

Autoridad rusa amenaza con bloquear acceso a Twitter si no elimina información ilegal

