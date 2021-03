https://mundo.sputniknews.com/20210310/arrestan-a-un-grupo-de-jovenes-en-mallorca-por-secuestrar-y-torturar-a-un-hombre-con-discapacidad--1109736695.html

Arrestan a un grupo de jóvenes en Mallorca por secuestrar y torturar a un hombre con discapacidad

La Policía Nacional ha detenido a siete personas por secuestrar y torturar a una persona con discapacidad en Mallorca. Entre las vejaciones, a la víctima le... 10.03.2021, Sputnik Mundo

españa

discapacitados

torturas

mallorca

agresión

secuestro

Ver para creer. "Se encuentra muy mal, no puede andar, está llorando y temblando todo el tiempo, y con mucho dolor. Han sido muchas vejaciones y agresiones", comenta un hombre al Diario de Mallorca. Son las palabras de un allegado del joven con una discapacidad intelectual del 38% que fue secuestrado y torturado durante el primer fin de semana del mes de marzo. Su confesión mostraba el estado en el que se encuentra la víctima, de 36 años. El calvario al que se vio sometido arrancó con una propuesta en redes sociales. El viernes 5 de marzo el mallorquín hizo un llamamiento a través de distintas redes sociales en el que invitaba a participar en un concurso con el objetivo de cambiar su imagen. Además, el hombre con discapacidad añadía que aceptaba realizar distintos retos y ser castigado sin violencia en caso de no superarlos. Incluso, ofrecía una recompensa económica a aquellos que decidieran unirse. A través de WhatsApp, el joven quedó con varias personas de entre 20 y 30 años, algunos amigos entre sí y otros sin ningún tipo de relación con el grupo. El propio viernes, el grupo condujo a la víctima a la casa de uno de ellos en Manacor. Allí comenzaron las vejaciones. Desde el viernes hasta el domingo, la víctima fue torturada. Entre las humillaciones, le hicieron tatuajes de penes en cara y cuerpo, le cosieron los dedos de los pies con hilo y aguja y le sellaron los labios con pegamento. También le pincharon con chinchetas y le depilaron distintas partes del cuerpo, como las cejas. Incluso, llegaron a subirle a la azotea del edificio, donde le mojaron con agua fría y le dejaron durante media hora a la intemperie. Hubo momentos en los que no se podía mover y pidió en reiteradas ocasiones que quería abandonar el lugar. El domingo 7 de marzo, el secuestrado convenció a uno de los agresores para que le dejara salir de la vivienda. Entonces, llamó por teléfono a una amiga, quien alertó a las fuerzas de seguridad. Los agentes de la Policía Nacional han detenido a siete personas por participación en los hechos e investiga a una octava. Se les acusa de vejaciones y lesiones y ninguno tiene antecedentes penales. Duranta la investigación, se indicará sí hubo un delito de detención ilegal.La víctima tuvo que recibir atención médica tras escapar del inmueble en el que estaba retenido. El hombre teme por su vida y está muy nervioso y alterado. Según se ha conocido, el afectado habría recibido amenazas de muerte. "Te vamos a enterrar en cal viva como sigas hablando. Te voy a matar, vamos a acabar contigo", rezaban. La Policía Nacional ha asegurado que no hay constancia de una denuncia por estos supuestos mensajes, pero ha reconocido que no significa que no se produjeran.

