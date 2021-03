https://mundo.sputniknews.com/20210309/video-un-pinguino-valiente-se-salva-de-ser-devorado-por-una-orca-gracias-a-unos-turistas-1109681549.html

Vídeo: un pingüino valiente se salva de ser devorado por una orca gracias a unos turistas

Vídeo: un pingüino valiente se salva de ser devorado por una orca gracias a unos turistas

Unos turistas que navegaban por la Antártida fueron testigos de un inusual episodio al ver a un pingüino a punto de convertirse en presa de unas orcas. La... 09.03.2021, Sputnik Mundo

Varios turistas observaron la dramática persecución que se desarrollaba a su alrededor. El pingüino papúa escapaba de una manada de orcas y no dudó en arrojarse a una de las embarcaciones de turistas. En las imágenes publicadas por Daily Mail, se puede ver cómo el pingüino choca con la embarcación en el primer intento de abordarla y cae al agua, pero no se rinde, y vuelve a saltar. Entonces, uno de los turistas lo ayuda a incorporarse a la tripulación.A salvo de las orcas, el valiente pingüino no mostró nada de miedo hacia sus salvadores que le tomaban fotografías y lo grababan mientras veía como se alejaba de sus depredadores.

