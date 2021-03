Vacunación amortigua severo brote de COVID-19 en residencia de ancianos de Chile

https://mundo.sputniknews.com/20210309/vacunacion-amortigua-severo-brote-de-covid-19-en-residencia-de-ancianos-de-chile-1109711597.html

La vacunación contra el COVID-19 promete una estabilidad frente a la crisis sanitaria por primera vez desde aquel primer brote identificado en Wuhan, China, a finales de 2019. Aunque los científicos recomiendan no dejarse engañar por una falsa sensación de seguridad, la realidad es que las diversas vacunas contra el virus SARS-CoV-2 ya están dando los primeros resultados alentadores, si bien aún falta bastante tiempo para alcanzar la inmunidad colectiva. Uno de estos resultados pudo observarse en la ciudad de Ancud, Chiloé, Región de los Lagos, sur chileno, más específicamente en la residencia de ancianos San Vicente de Paul, cuando, a finales de febrero, un brote de COVID-19 atacó a casi todos los residentes: 51 de los 52 ancianos que allí viven contrajeron la enfermedad viral, además de 19 trabajadores del centro. Por protocolo, cada uno se encuentra haciendo la debida cuarentena obligatoria en su respectiva habitación, y desde entonces no pueden estar en contacto el uno con el otro. Sin embargo, permanecen sin miedo: el 6 de febrero, los 52 ancianos habían recibido la primera dosis de la vacuna Coronavac, del laboratorio chino Sinovac Biotech. Dos semanas después, el 8 de marzo, y ya con 24 de los residentes dados de alta, recibieron la segunda dosis. Se trata de la primera población de Chile en la que se puede estudiar los efectos de este fármaco desde el inicio de las vacunaciones, asegura el diario La Tercera. Y es que ninguno de los contagiados presentó un cuadro grave de COVID-19, a pesar de tratarse de una población de riesgo. Vacuna contra COVID-19: ¿un milagro para los ancianos?"Es complejo decir si están bien por la vacuna, considerando que no hay evidencia con brotes de este tipo. Pero es importante ir mirando el comportamiento que van a ir teniendo con el correr de los días", dijo al medio chileno el médico y director de la atención primaria de Ancud Miguel Romo, uno de los encargados de monitorear la evolución de estas personas. Aunque cinco residentes presentaron complicaciones de salud y dos de ellos fueron trasladados a urgencias y requirieron monitoreo y oxígeno, ninguno se encuentra grave. Sobre estos dos últimos pacientes, se sabe que "ambos tenían un estado de salud deteriorado antes de contraer el virus, debido a patologías de base", precisó la directora técnica del establecimiento para adultos mayores, Mabel Devia.Tras la segunda dosis, de los 52 residentes contagiados, una mujer permanece internada en el Hospital de Ancud con tratamiento de oxigenoterapia; cuatro se encuentran en seguimiento por el equipo de hospitalización domiciliaria, y tres presentan cuadros de neumonía, siendo tratados con oxigenoterapia y broncodilatadores, especificó el encargado del programa Adulto Mayor de la Secretaría regional del Ministerio de Salud de Chile, Álex Oyarzo.Según recogió La Tercera, en Chile un 64% de las muertes por COVID-19 son de personas de 70 años en adelante, y la cifra asciende a 85% si se consideran las personas fallecidas de 60 años o más. Por ello, la evolución de estos 52 ancianos fue vista con buenos ojos por los especialistas a su cargo, que le adjudican el éxito a haber recibido a tiempo la primera dosis. "Se puede inferir que gracias a la primera dosis de la vacuna, estas personas pudieron haber estado protegidos contra el virus, pero aún es muy pronto para sacar conclusiones", asegura en este sentido el infectólogo y expresidente de la Sociedad Chilena de Enfermedades Infecciosas Miguel O’Ryan.Sin embargo, advierte que "sacar conclusiones es difícil, porque se necesita compararlo con casos similares, con pacientes que no hayan recibido la vacuna y otros que sí". También se pronunció al respecto el exministro de Salud Jaime Mañalich, quien dijo que "habitualmente, la posibilidad de que se hospitalizaran estos ancianos, por la experiencia que tenemos en Chile, es del 40%, por lo que, el hecho de que haya apenas un solo hospitalizado y cuatro en observación, es algo muy raro y esperanzador".

