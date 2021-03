https://mundo.sputniknews.com/20210309/una-abogada-afirma-que-eeuu-es-incongruente-al-proteger-a-migrantes-venezolanos-y-aplicar-sanciones-1109698484.html

Una abogada afirma que EEUU es incongruente al proteger a migrantes venezolanos y aplicar sanciones

Una abogada afirma que EEUU es incongruente al proteger a migrantes venezolanos y aplicar sanciones

CARACAS (Sputnik) — La política de Estados Unidos resulta incongruente al defender por un lado a los migrantes venezolanos con el Estatuto de Protección... 09.03.2021, Sputnik Mundo

2021-03-09T18:52+0000

2021-03-09T18:52+0000

2021-03-09T18:37+0000

migración

migrantes

sanciones

américa latina

venezuela

eeuu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/108908/30/1089083033_0:178:3009:1870_1920x0_80_0_0_59491a003cc441d5911abecd4ff03e46.jpg

"Es consecuente con la política que ellos mantienen con el tema Venezuela, y es incongruente que por un lado defiendan a los migrantes venezolanos y por otro lado apliquen medidas coercitivas para afectar a los que estamos dentro de Venezuela", expresó Díaz.El presidente estadounidense, Joe Biden, otorgará por primera vez el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) a los ciudadanos venezolanos que residen en ese país.La medida tendrá una vigencia de 18 meses y beneficiaría a unos 320.000 venezolanos, a los que se les permitirá trabajar y residir legalmente.La exconstituyente consideró que la medida anunciada por el Gobierno de Biden apunta a mantener la estrategia contra el país suramericano sobre altos índices de migrantes venezolanos.Díaz recordó que desde el exterior se mantiene una agenda para satanizar a Venezuela, al señalarlo como un país "donde no se puede vivir porque la gente come de la basura".El secretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, dijo el 8 de marzo que "las condiciones de vida en Venezuela revelan un país en caos, incapaz de proteger a sus propios ciudadanos".Con esta medida, Venezuela entró en el listado de diez países designados bajo el TPS, entre los que también se encuentran Honduras, El Salvador y Haití.DecretoEl anuncio sobre el Estatus de Protección Temporal a migrantes venezolanos se da a menos de una semana de que Biden firmara la extensión del decreto que declara a Venezuela como amenaza a la seguridad de esa nación, promulgada por el expresidente Barack Obama (2009-2017) en 2015.En ese sentido, Díaz manifestó que la medida de TPS es un acto de demagogia, dado que la administración estadounidense seguirá presionando para debilitar al Gobierno de Nicolás Maduro."Biden no puede permitirse mostrarse benevolente con un régimen que está siendo acusado de dictadura en los últimos períodos (…) Ellos van a seguir en su estrategia de crear un gobierno sombra, de presionar para que haya elecciones masivas incluyendo las presidenciales, porque el debilitamiento de Venezuela es el escenario que deben seguir trabajando", acotó.Por su parte, el canciller venezolano, Jorge Arreaza, reiteró el llamado a Estados Unidos a levantar las sanciones, las cuales aseguró han ocasionado graves daños a la economía de su país.El Gobierno venezolano dijo que con las sanciones Washington le ha robado al país caribeño 30.000 millones de dólares.

/20210308/eeuu-dice-que-aumentara-presion-sobre-presidente-de-venezuela-multilateralmente-1109661262.html

/20210220/un-enfoque-pragmatico-hacia-venezuela-eeuu-concibe-un-cambio-vertiginoso-en-su-politica-1109007130.html

venezuela

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

migración, migrantes, sanciones, venezuela, eeuu