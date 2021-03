https://mundo.sputniknews.com/20210309/un-futurologo-estima-que-la-humanidad-podra-enviar-mision-a-un-exoplaneta-hacia-2100-1109673389.html

Un futurólogo estima que la Humanidad podrá enviar misión a un exoplaneta hacia 2100

MOSCÚ (Sputnik) — La humanidad podrá enviar un aparato no tripulado a un planeta extrasolar hacia finales del presente siglo, dijo a Sputnik el miembro del... 09.03.2021, Sputnik Mundo

A juicio de este futurólogo, los viajes por el sistema solar son cuestión de los próximos decenios, dado el actual ritmo de desarrollo de las tecnologías: la creación de una base en la Luna y el uso de los asteroides circunterrestres con fines económicos serán posibles en los próximos 20 años y la salida al cinturón de asteroides, dentro de unos 30 o 50 años."En cuanto logremos crear las condiciones necesarias, pensaremos en dar el paso siguiente, en salir de los marcos del Sistema Solar. El envío de la primera misión no tripulada a un exoplaneta, o al planeta que orbita una estrella que no es el Sol, será posible en un 60% para el año 2100", dijo Kuznetsov.El control sobre la superinteligenciaAdemás, Kuznetsov sostuvo que la superinteligencia siempre tendrá un modo para salirse del control humano."La creación de superinteligencia se pronostica para 2070, el año pasado se demostró matemáticamente un teorema de imposibilidad de desarrollar un sistema de control humano de la superinteligencia porque esta siempre detectará un mecanismo de control y lo esquivará", dijo.El futurólogo insiste en que "es imposible en principio controlar la superinteligencia" y opina que "apenas le demos paso, se desarrollará más rápido que nosotros, y sin nosotros"."Cuando hablan de la superinteligencia siempre les cuento una triste broma de que el humano será una especie de 'gatito', mientras la superinteligencia lo cuidará y no le permitirá guerrear", añadió Kuznetsov, el también miembro de la mesa directiva del Consejo ruso no gubernamental de política externa de defensa.También sostuvo que el humano incluso no podrá darse cuenta de que está tutelado por la superinteligencia pero notará cambios positivos en su vida.

robots, conquista espacial