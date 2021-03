https://mundo.sputniknews.com/20210309/rusia-descalifica-declaracion-de-ema-sobre-sputnik-v-1109694119.html

Rusia descalifica declaración de EMA sobre Sputnik V

2021-03-09

Rusia rechazó tajantemente su eventual participación en campañas contra vacunas anticoronavirus desarrolladas en otros países, declaró el portavoz del Kremlin...

rusia

Rusia descalifica declaración de EMA sobre Sputnik V Rusia descalifica declaración de EMA sobre Sputnik V

El periódico The Times publicó antes un informe que acusa a Rusia de lanzar una campaña de desinformación contra la vacuna británica de Oxford/AstraZeneca, en particular, en los países donde prevé vender su propia vacuna anti-COVID.Por su parte, el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Ned Price, afirmó que Estados Unidos identificó a cuatro plataformas en línea rusas —sin dar más detalles— que presuntamente trabajaron bajo el liderazgo de los servicios de inteligencia rusos desinformando sobre dos vacunas aprobadas en el país norteamericano. El Kremlin calificó de incorrecta la declaración de la presidenta de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), Christa Wirthumer-Hoche, que comparó la aprobación de la vacuna rusa Sputnik V con "la ruleta rusa".Asimismo Peskov comentó la iniciativa para introducir los llamados certificados de vacunación contra el COVID-19 que se están elaborando en varios países.El tema de la vacuna rusa Sputnik V fue abordado taaambién por el ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, en la rueda de prensa en Abu Dabi, al término de una reunión con el canciller de los Emiratos Árabes Unidos, Abdullah bin Zayed Nahyan."Esperamos que este fármaco sea aprobado en breve para su uso en la vacunación masiva de la población de los Emiratos Árabes Unidos", dijo Lavrov al señalar que "en enero de este año nuestra vacuna se registró oficialmente aquí [en el país árabe] para su uso en casos de emergencia".En otros temasLa Administración del presidente Joe Biden seguirá desarrollando la política de confrontación con respecto a China y Rusia, aunque experimentará algunos cambios en comparación con la política del expresidente Donald Trump, estima el vicedirector del Centro de Estudios Europeos e Internacionales de la Escuela Superior de Economía, Dmitri Súslov.En palabras del experto, el segundo cambio en la política de Biden consiste en la multilateralidad de la política exterior, incluyendo la de confrontación. Además, según el experto, bajo la presidencia de Biden, EEUU seguirá desarrollando la política de sanciones contra Pekín y Moscú.Otra de las opiniones expresadas en el Club de Valdái pertenece al experto ruso Alexéi Máslov, quien dijo que "en primer lugar, EEUU hará todo lo posible para impedir el acceso de China a la esfera de las altas tecnologías e intentará privarle de la posibilidad de ofertar sus altas tecnologías a los países de Europa Occidental y, asimismo, de África y América Latina".Según el experto, EEUU también seguirá criticando a China en el ámbito de la difusión de las iniciativas económicas, sobre todo, en lo referente al proyecto chino 'La Franja y la Ruta'.En otro orden, las posibilidades de operar en el espacio que tienen Rusia y China despiertan preocupación, declaró el comandante de la Fuerza Espacial de EEUU, general John Raymond, en una entrevista con The New York Times.La portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, comentó que Washington con esas declaraciones intenta justificar sus propios planes de desplegar armas en el espacio.En opinión del experto ruso Alexéi Podberiozkin, "quien cuente ahora con la supremacía en el cosmos, la tendrá también en el mar y en la Tierra, porque, además, a través del cosmos operan actualmente los sistemas de comunicaiones y de mando".El experto señaló que en sus días, la URSS y más tarde Rusia, propusieron la firma de un tratado que prohíba las armas en el cosmos, sin embargo, toda vez fue rechazado por EEUU.Estos y otros temas podrán escuchar con más detalle en la presente edición de El Punto, un espacio informativo-analítico de Radio Sputnik desde Moscú.

