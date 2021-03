RT alemán prepara una demanda contra el diario Bild

https://mundo.sputniknews.com/20210309/rt-aleman-prepara-una-demanda-contra-el-diario-bild-1109700865.html

RT alemán (RT DE) prepara una demanda contra el diario alemán Bild tras las acusaciones de "espionaje". En su material, el tabloide alemán afirma que la... 09.03.2021, Sputnik Mundo

A su vez, la directora de RT DE, Dinara Toktosunova, comentó las acusaciones de "espionaje" de Bild."Nos gustaría aclarar a los lectores que no saben alemán: el artículo de Bild no trata en absoluto sobre cómo RT DE envió a un investigador alemán increíblemente talentoso para seguir a Navalni en nombre de los servicios especiales rusos. Se traduce al ruso de la siguiente manera: "El periodista mediocre Daniel Lange no pudo obtener al menos el más mínimo grado de material exclusivo sobre la pista de FBK en Alemania y decidió drenar la correspondencia del chat donde se le pidió que hiciera su trabajo", dijo.Las empresas Ruptly GmbH (agencia de vídeo de RT) y RT DE Productions GmbH (sitio web de RT en alemán) recibieron el 26 de febrero notificaciones del cierre de cuentas en el banco Commerzbank, el 15% de cuyas acciones pertenecen a Alemania, a partir del 31 de mayo de este año. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova, dijo que Moscú considera la negativa de los bancos alemanes a cooperar con RT DE y Ruptly como una presión política.

alemania

