¿Qué es el efecto Peltzman y cuál es su peligro en pandemia?

El efecto Peltzman fue descubierto hace más de 45 años. Esta tendencia humana a tomar menos medidas de seguridad cuanto más protegidos nos sentimos puede...

En 1975, el profesor de la Universidad de Chicago Sam Peltzman definió la tesis que sería conocida más tarde como el efecto Peltzman: cuanto más segura se siente una persona en una situación determinada, menos son las medidas de precaución que toma.Economista de profesión, Peltzman se había dedicado a estudiar el sector automovilístico, y observó cómo algunas políticas estatales que prometían reducir el número de accidentes no lo lograron. ¿Por qué? Las personas tienden a "compensar" las medidas de seguridad impuestas en un determinado rubro —en este caso por el Estado— tomando conductas más arriesgadas de lo normal. Allí nacería el famoso efecto Peltzman, según lo explica la psicóloga española Laura Ruiz Mitjana en un artículo sobre el economista. Aunque se lo ha utilizado para defender la premisa liberal antiproteccionista —el Estado no debe intervenir en las economías de las naciones porque las desequilibrará, planteaba el economista clásico Adam Smith en La riqueza de las Naciones (1776)—, el efecto Peltzman puede aplicarse a muchas otras áreas.En el marco de la pandemia de COVID-19, dos investigadores de la Universidad estatal de Nueva York, la experta en salud pública Brit Trogen y el doctor en Bioética Arthur Caplan, plantearon su preocupación acerca de que el efecto Peltzman afecte la situación sanitaria en un artículo titulado "Compensación de riesgos y vacunas COVID-19"."A lo largo de la pandemia de la enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19), el mundo se ha familiarizado íntimamente con el concepto de 'compensación de riesgos'. En situaciones que se perciben como riesgosas, las personas naturalmente ajustan su comportamiento, compensando para minimizar ese riesgo", introducen.Cuando la pandemia recién comenzaba, el miedo al virus SARS-CoV-2 hizo que la mayoría de las personas "usaran máscaras, se lavaran las manos y evitaran grandes multitudes a medida que los casos comenzaron a aumentar". Sin embargo, cuando la enfermedad deja de ser una novedad y, más aún, cuando una vacuna que promete erradicarla aparece en el mapa, "desaparece la novedad de una amenaza" y, con esta, disminuyen también las precauciones que la población toma."Ahora, a medida que las vacunas COVID-19 se implementan en todo el mundo en medio de mensajes de optimismo y euforia, los funcionarios de salud pública tendrán que lidiar con otra característica de la compensación de riesgos. Una vacuna anunciada como la panacea para la pandemia corre el riesgo de debilitar aún más la adherencia a otras medidas de seguridad como el distanciamiento social y las máscaras", puntualiza la publicación, que hace mención específica al efecto Peltzman.Los académicos identificaron otros ejemplos en que este efecto apareció en la medicina, como la introducción de medicamentos que proporcionan profilaxis previa a la exposición al VIH que, aunque reduce drásticamente el riesgo de transmisión del virus, "también se ha asociado con una menor intención de usar condones, un mayor número de parejas sexuales y una mayor incidencia de infecciones de transmisión sexual en algunos estudios". Los cuatro puntos del efecto Peltzman aplicados a la pandemia de COVID-19"¿Las vacunas COVID-19 resultarán en un mayor comportamiento de riesgo?", es la pregunta que preocupa a los especialistas. A partir de una revisión exhaustiva del efecto Peltzman, identificaron cuatro factores principales como posibles contribuyentes a la compensación del riesgo, los cuatro también aplicables a la pandemia de COVID-19.El primero: una medida nueva que prometa una solución o la sensación de seguridad ante un problema. En este caso, las vacunas contra la COVID-19 cumplen con este criterio. Luego: la motivación y el control. La compensación de riesgo —la tendencia a aumentar el riesgo ante esa seguridad que parece estar garantizada— aparecerá sobre todo si la persona tiene una gran motivación para hacerlo y tiene la capacidad, el control, de hacerlo. En este caso, podría decirse que la mayoría de la población se encuentra entusiasmada ante la posibilidad de volver a tener un estilo de vida similar al de antes de la pandemia, y porque la decisión de no usar mascarilla y de terminar con el distanciamiento social están totalmente bajo su control. Por último: la eficacia global de la intervención depende de la vacuna. Cuanto más eficaz sea la dosis, la tendencia a reducir las otras medidas de precaución sanitaria por parte de la población será mayor. Las consecuencias del efecto Peltzman "Una de las características más alarmantes del efecto Peltzman es que puede tener un componente de espectador. En algunos estudios, se encontró que los conductores pasaban más cerca en la carretera de los ciclistas que usaban cascos, mientras que daban mucho más espacio libre a los ciclistas sin casco. Esto sugiere que el simple hecho de presenciar a otra persona tomando precauciones puede aumentar potencialmente la probabilidad de que uno corra un riesgo", explica el artículo. "Conscientemente o no, incluso aquellos que no han recibido la vacuna COVID-19 pueden renunciar a las máscaras y al distanciamiento social si saben que otros están recibiendo la vacuna", sintetiza.Producto de un "exceso de confianza", según los académicos, el inicio de la vacunación da la sensación general de una inmunidad de rebaño alcanzada incluso si, en los hechos, esta esté lejos aún de conseguirse. El efecto no afectará del mismo modo a todas las poblaciones. De hecho, aquellos descreídos de la situación sanitaria que no tomaron nunca medidas de precaución ante la pandemia ya que la consideraron una estrategia política, en realidad, no verán incrementado su riesgo. Son, paradójicamente, quienes más utilizaron medidas de precaución los que corren mayor riesgo de padecer el efecto Peltzman, subrayan. Entonces, ¿cómo se pueden minimizar los daños de este fenómeno?"Primero, los médicos que asesoran a los pacientes sobre las vacunas COVID-19 deben reconocer la posibilidad de esta respuesta. Es poco probable que sea eficaz decirle a la gente que no cambie nada sobre su comportamiento después de la vacunación. Cuando se trata de suavizar las precauciones de seguridad, el objetivo debe ser la reducción del riesgo, en lugar de la abstinencia total. Debe establecerse un conjunto de prioridades claro y realista, en el que se establezcan las mejores prácticas a seguir después de la vacunación. Dar prioridad al uso de mascarillas, independientemente del estado de vacunación, puede resultar en el mayor beneficio para la salud pública", proponen."Los sesgos cognitivos prosperan en nuestra ignorancia de ellos. Por lo tanto, reconocer y comprender el efecto Peltzman es fundamental para contrarrestar sus posibles efectos negativos. Estamos entrando en una nueva fase de la pandemia, definida tanto por el esfuerzo de vacunación en curso como por la aparición de nuevas variantes del virus, algunas de las cuales pueden aumentar la transmisibilidad o el escape inmunológico", advierten. Ante esto, una reducción de las precauciones producto de una falsa sensación de seguridad puede ser peligrosa y aumentar la crisis sanitaria, aseguran.

