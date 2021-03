https://mundo.sputniknews.com/20210309/papa-francisco-va-a-irak-para-apoyar-a-los-cristianos-y-contribuir-a-la-paz-1109653432.html

Papa Francisco va a Irak para apoyar a los cristianos y contribuir a la paz

Papa Francisco va a Irak para apoyar a los cristianos y contribuir a la paz

ROMA (Sputnik) — El papa Francisco cumple el primer viaje apostólico a Irak para transmitir un mensaje de paz y unidad a un país que desde hace décadas está... 09.03.2021

En Irak en las últimas semanas se sintió mucha tensión. El 26 de febrero los aviones estadounidenses bombardearon las milicias proiraníes en respuesta al ataque contra las bases militares americanas perpetrado unos días antes. A pesar de estos enfrentamientos, el papa Francisco no renunció a la idea de visitar el país medio oriental.Apoyo a los cristianos iraquiesSe trata del primer viaje internacional que el pontífice cumple desde el inicio de la pandemia del coronavirus, pero no es lo único que lo hace particular. Ya Juan Pablo II soñaba con visitar a Irak, la patria del patriarca Abraham. Sin embargo, la invasión norteamericana de 2003 y los numerosos conflictos que desgarraron el país medioriental en los años siguientes no permitieron ni al papa polaco, ni a su sucesor Benedicto XVI cumplir este propósito.Lo que no pudieron realizar sus predecesores, lo hizo Francisco. El 5 de marzo aterrizó en el aeropuerto de Bagdad y, tras encontrarse con el presidente y el primer ministro de Irak, se dirigió a la catedral católica Sayidat Al-Nejat (Nuestra Señora de la Salvación) que en 2010 fue escenario de un brutal atentado de ISIS (autodenominado Estado Islámico, proscrito en Rusia y otros países).En el discurso pronunciado en este templo el obispo de Roma acotó que las 48 víctimas del atentado recuerdan "con fuerza que la incitación a la guerra, las actitudes de odio, la violencia y el derramamiento de sangre son incompatibles con las enseñanzas religiosas".Otro episodio conmovedor del viaje de Francisco fue la visita a la ciudad de Mosul. Su ocupación por ISIS entre 2014 y 2017 se saldó con el éxodo de medio millón de personas, entre ellas 120.000 cristianos."Aquí las trágicas consecuencias de la guerra y de las hostilidades son demasiado evidentes. Es cruel que este país, cuna de la civilización, haya sido golpeado por una tempestad tan inhumana, con antiguos lugares de culto destruidos y miles de personas, musulmanes, cristianos, yazidíes y otros, desalojadas por la fuerza o asesinadas", lamentó el pontífice.Buscando aliados para reconstruir la pazDar apoyo a los cristianos de Irak fue uno de los objetivos de Francisco, pero no el único. También trató de encontrar aliados para el restablecimiento de la paz religiosa y civil en el país medio oriental afligido por conflictos interminables.Desde este punto de vista el encuentro más importante que el pontífice tuvo en los tres días de su visita apostólica quizás haya sido la reunión con el gran ayatolá chií Sayyid Ali Husaini Al Sistani, de 91 años, conocido por su firme adherencia a los ideales del pluralismo religioso y por sus denuncias contra las persecuciones que sufrieron los cristianos y los miembros de otras comunidades religiosas en Irak a mano de ISIS.Francisco aprovechó la ocasión para agradecer a Al Sistani y toda la comunidad chií por haber "alzado su voz en defensa de los más débiles y perseguidos y haber afirmado la sacralidad de la vida humana y la importancia de la unidad del pueblo iraquí".La elección del ayatolá como su principal interlocutor del mundo chií no es casual. Según la teoría escatológica chií, el último imán musulmán no murió, sino simplemente desapareció y un día deberá regresar para rendir justicia. Mientras lo esperan, los chiíes se dividen varias corrientes.Los líderes religiosos iraníes o libaneses consideran que hay que preparar la sociedad para el retorno del último imán y, por lo tanto, es necesario que la religión se entrometa en la política. A su vez, Al Sistani pertenece a otra "corriente, para la cual buscar el poder significa traicionar la visión teológico-escatológica del chiísmo", explica el profesor Enzo Pace de la Universidad de Padua en una entrevista a la agencia AGI.Reuniéndose con el ayatolá iraquí, el papa demostró claramente su preferencia hacia la versión pacífica y apolítica del chiísmo. "Lo que Francisco comprende es que cuanto más las religiones entran en los asuntos políticos, más se convierten ellas mismas en fuentes de conflicto político", sugiere Pace.Los contactos con el gran líder chií se inscriben en un contexto más amplio del trabajo que el sumo pontífice lleva a cabo desde hace años para mejorar las relaciones con el mundo musulmán. Por ejemplo, hace dos años Francisco se reunió con el gran imán sunní Al Azhar en Dubái, junto al cual publicó el "Documento sobre la fraternidad humana por la paz mundial y la convivencia común".El mensaje de esta política es claro. No cuenta tanto la adherencia a diferentes religiones, cuanto el respeto hacia el otro y el deseo de proteger la pluralidad de opiniones. Es este el principio que, según el papa, podría tener un papel fundamental para evitar el regreso de la barbarie de ISIS en el Medio Oriente.

