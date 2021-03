https://mundo.sputniknews.com/20210309/maestros-venezolanos-se-vacunan-contra-el-covid-19-con-la-esperanza-de-volver-a-las-aulas-1109667136.html

Maestros venezolanos se vacunan contra el COVID-19 con la esperanza de volver a las aulas

CARACAS (Sputnik) — Trabajadores del sector educativo de la capital venezolana recibieron la primera dosis de la vacuna china Sinopharm contra el COVID-19, y... 09.03.2021

En el colegio Miguel Antonio Caro, ubicado en el oeste de la ciudad, se realizó la primera jornada de la semana con 230 trabajadores del sector educativo, y de acuerdo a lo previsto, la vacunación continuará todos los días de la semana en diferentes escuelas.Tras recibir la vacuna, Deyanira Pacheco dijo a Sputnik que se siente aliviada, pues padece de hipertensión, enfermedad tiroidea y obesidad, lo que la sitúa como población de riesgo.Pacheco aseguró que después de un año de suspensión de las actividades escolares, espera volver a ver a los estudiantes en sus aulas de forma permanente, pero considera que es necesario esperar un poco más."Me siento aliviada y a la vez algo preocupada, porque lamentablemente no todo el personal está siendo vacuna, en el colegio donde yo trabajo solo fuimos seleccionados cuatro, y hasta que no sea cubierta toda esa población docente no estaremos tranquilos, además, los muchachos no están protegidos y en su familia tampoco está la protección que se amerita para las clases presenciales", agregó.La mayoría de los entrevistados por esta agencia manifestaron sentirse aliviados, pero también dijeron que están conscientes de que para que sea efectiva deben aplicarse la segunda dosis en 21 días."Después de un año de estar padeciendo esta situación de pandemia, me siento realmente orgullosa y feliz de que por fin ya tengo mi vacuna, la primera dosis, en 21 días debo tener la segunda dosis. Esto nos ayuda a sentirnos un poco más seguros en la calle, pero no debemos descuidar nuestras medidas de bioseguridad, esto permite estar más cerca de volver a las aulas", añadió.Desde el 13 de marzo de 2020, están suspendidas las actividades escolares en Venezuela, como medida de prevención ante la pandemia por COVID-19.En las últimas semanas, han llegado 200.000 dosis de la vacuna rusa Sputnik V y 500.000 de la inmunización china Sinopharm.El Gobierno ha asegurado que espera que en las próximas semanas continúen arribando al país nuevos lotes de vacunas para comenzar jornadas con la población de riesgo.

