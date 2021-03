La vacuna política

https://mundo.sputniknews.com/20210309/la-vacuna-politica-1109672637.html

Tanto me refiero a las guerras políticas en torno a las vacunas, como a las guerras por controlar el mercado de vacunas y también por conseguir vacunas. El Gobierno italiano ha bloquado la exportación a Australia de un cargamento de vacunas de AstraZeneca tras considerar "la escasez de vacunas en la Unión Europea (UE) e Italia, y los retrasos en los suministros" por parte de la farmacéutica. "La escasez de vacunas en algunos países y la alta demanda ha llevado a una suerte de "guerra" por estos fármacos", escribe en su página web la edición en español de la BBC. "La "guerra" por las vacunas contra la COVID-19 no cesa", continúa. Según la BBC, Italia "se convierte así en el primero de la UE en utilizar la nueva regulación del bloque que permite detener exportaciones de los fármacos producidos en territorio comunitario si la compañía en cuestión no ha cumplido con sus obligaciones con la UE".La realidad pura y dura es que la situación con las vacunas en la Unión Europea es realmente difícil para no decir alarmante. Por ejemplo, AstraZeneca tiene programado proveer tan solo 40% de las dosis acordadas con los estados miembros en el primer trimestre del año, argumentando problemas de producción en algunas fábricas de Europa. Ya está claro que Bruselas no podrá cumplir con sus planes de vacunación masiva anunciados a finales del año pasado. Esto puede tener consecuencias muy negativas e incluso llevar a una nueva ola de la pandemia del COVID-19.¿Cuál sería la reacción la solución más lógica en esta situación? Pues parece que lo más razonable sería olvidar de las ambiciones políticas y dejar cuanto antes que entre en Europa la vacuna rusa Sputnik V que por cierto ya ha sido registrada oficialmente en casi 50 países con una población que llega casi a 1,500 millones de habitantes. La vacuna rusa efectivamente se está abriendo paso en el mundo y en muchos países su uso ha sido autorizado oficialmente. Y no solo se trata de éxitos a nivel oficial o comercial. La gente normal y corriente cada vez muestra más interés a las vacunas rusas y los medios ya han reaccionado a este interés ofreciendo más información y se trata de información positiva. En este contexto la única disonancia es la falta de flexibilidad por parte de la Unión Europea para dejar que la vacuna rusa entre en el mercado europeo. No hay que olvidar que esta falta de reacción y de flexibilidad cada día cuesta miles de vidas.

