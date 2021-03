https://mundo.sputniknews.com/20210309/la-hermanastra-de-meghan-markle-la-acusa-de-tratar-a-las-personas-como-trapos-1109700453.html

La hermanastra de Meghan Markle la acusa de "tratar a las personas como trapos"

La hermanastra de Meghan Markle ha acusado a la duquesa de Sussex de utilizar la depresión como excusa para "tratar a las personas como trapos". 09.03.2021, Sputnik Mundo

Samantha Markle, hija del primer matrimonio del padre de Meghan, rebatió las acusaciones hechas por su hermanastra durante la explosiva entrevista con Oprah Winfrey.En partes de la entrevista publicadas posteriormente, Meghan habla acerca de su relación con Samantha y sobre el "revelador" libro El diario de la hermana de la princesa arrogante de autoría de la segunda, publicado a principios de 2021."Creo que sería muy difícil contarlo todo cuando no me conoces", dijo Meghan a Oprah antes de afirmar que fue criada como "hija única" y que no veía a Samantha desde hace casi dos décadas.Por su parte, Samantha asegura que Meghan miente y que sí han tenido contacto a lo largo de sus vidas. De hecho, la hermanastra compartió con Inside Edition una foto de su graduación el 2008 en la que posa al lado de la duquesa de Sussex.En la polémica entrevista con Oprah, Meghan también habló de su salud mental y reveló que, durante su vida en el Reino Unido, pasó por momentos de extrema fragilidad psicológica y tenía constantes pensamientos suicidas.Por su parte, Samantha acusó a Meghan de utilizar su salud mental para tratar mal a las personas a su alrededor.La enemistad entre las hermanastras comenzó después de que se diera a conocer el romance de Meghan con el príncipe Harry. En aquella ocasión, Samantha llamó a su hermana menor "escaladora social" y dijo que "no era apta para ser miembro de la realeza".

