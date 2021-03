https://mundo.sputniknews.com/20210309/la-exesposa-de-jeff-bezos-vuelve-a-encontrar-el-amor-y-se-casa--1109683326.html

La filántropa MacKenzie Scott, una de las personas más ricas del mundo, se ha vuelto a casar tras su divorcio del fundador de Amazon, Jeff Bezos, que tuvo... 09.03.2021, Sputnik Mundo

Jewett reconoció su matrimonio con Scott en la página web de la pareja para The Giving Pledge, una organización filantrópica que anima a las personas más ricas del mundo a dedicar la mayor parte de su riqueza a causas benéficas.Scott y Bezos se divorciaron tras 25 años de matrimonio. El acuerdo de divorcio la convirtió en una de las personas más ricas del mundo. Actualmente posee una fortuna de 52.000 millones de dólares, según Forbes, tras recibir una cuarta parte de las acciones de Bezos en Amazon. Scott es una reconocida filántropa que no deja de donar dinero a causas que le parecen importantes.Como explicó Jewett, ha sido profesor "durante la mayor parte" de su vida y últimamente ha enseñado ciencias en una escuela privada de Seattle, según The Wall Street Journal.Los hijos de Scott asisten a clases en el mismo colegio y es allí donde la pareja se conoció. Bezos, que actualmente figura como la persona más rica del mundo, confesó al WSJ que Scott y Jewett tienen su apoyo completo.

