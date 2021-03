https://mundo.sputniknews.com/20210309/la-estrella-vuelve-a-casa-pau-gasol-pasa-el-reconocimiento-medico-y-ya-entrena-con-el-bara--video-1109675611.html

La estrella vuelve a casa: Pau Gasol pasa el reconocimiento médico y ya entrena con el Barça | Vídeo

Tras una longeva y exitosa carrera en la NBA, el ala-pívot catalán vuelve a integrar las filas del club que le vio emerger como estrella del baloncesto mundial. Gasol superó con éxito el reconocimiento físico al que el 8 de marzo le sometieron los servicios médicos del FC Barcelona y acto seguido procedió a entrenarse de manera individual. Durante su exploración física, Gasol coincidió con Joan Laporta, quien fue elegido en la víspera nuevo presidente del club azulgrana, y recorrió en su compañía las instalaciones de la ciudad deportiva. Ya en la cancha, el flamante fichaje del equipo catalán pudo saludar al entrenador del equipo, el lituano Šarūnas Jasikevičius, y al resto de sus compañeros, si bien no se entrenó con ellos. Aunque bajo la supervisión de su técnico, lo hizo de manera individualizada, mostrando un buen tono físico. Está previsto que su plena incorporación a las dinámicas del equipo se produzca de manera paulatina. Tras pasar 19 años en EEUU, donde conquistó dos títulos de la NBA con los Angeles Lakers y fue nombrado en seis ocasiones All Star, Pau Gasol no obstante ha permanecido las dos últimas temporadas sin disputar ni un solo partido debido a una lesión en un pie y a una larga recuperación. En el Barcelona volverá a jugar con un antiguo compañero durante su etapa en los Chicago Bulls y actual estrella del equipo, el montenegrino Nikola Mirotić. El equipo es el actual líder de la Euroliga, marcha segundo en la competición española tras el Real Madrid y ya ganó en febrero la Copa del Rey frente al conjunto blanco. "Si volvía a Europa, tenía que ser con el Barça", admitió el jugador en declaraciones a los medios a la conclusión del reconocimiento médico. También contó que fue a su excompañero en la selección española, FC Barcelona y Memphis Grizzlies, Juan Carlos Navarro, a quien confesó primero sus deseos de regresar a Europa. En la actualidad, Navarro es uno de los coordinadores de formación en las categorías del club y Joan Laporta planea elevar su responsabilidad dentro del organigrama. Los años y el dinero no son un problemaRecordamos que Pau Gasol es el mejor baloncestista de la historia de España, uno de los mejores de Europa y una estrella de la NBA. Su edad ‒40 años‒ y falta de ritmo competitivo pueden representar una incógnita, si bien la calidad y experiencia de un jugador de semejante nivel también pueden despejarla. El objetivo declarado es conquistar la liga ACB y, como mínimo, alcanzar la fase final de la Euroliga. También llegar en forma óptima para disputar con la selección española los Juegos Olímpicos de Tokio en verano. Con un FC Barcelona en delicada posición económica y con el presupuesto cerrado para esta temporada, el dinero no ha sido obstáculo para su fichaje. Gasol ha aceptado cobrar el sueldo mínimo que marca el convenio colectivo por una temporada completa, unos 68.000 euros, por lo que sus emolumentos por lo que resta de esta no llegarán a los 30.000. Las partes han acordado posponer hasta el final de la temporada cualquier negociación sobre una ulterior renovación del contrato. Por otro lado, Gasol mantiene un sueldo especial en su calidad de embajador y asesor estratégico del FC Barcelona, en virtud de un acuerdo suscrito con el anterior presidente del club catalán, Josep María Bartomeu.

