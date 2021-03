https://mundo.sputniknews.com/20210309/isabel-ii-se-niega-a-firmar-una-respuesta-oficial-a-la-entrevista-de-los-sussex-con-oprah-1109675431.html

Isabel II se niega a firmar una respuesta oficial a la entrevista de los Sussex con Oprah

Isabel II se niega a firmar una respuesta oficial a la entrevista de los Sussex con Oprah

La realeza británica todavía no se ha pronunciado oficialmente acerca de la reciente entrevista del príncipe Harry y su esposa, Meghan, con Oprah Winfrey... 09.03.2021, Sputnik Mundo

2021-03-09T11:09+0000

2021-03-09T11:09+0000

2021-03-09T11:04+0000

estilo de vida

gente

meghan markle

príncipe harry

familia real

isabel ii

reino unido

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/09/1109674843_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_daca88e9b6b403a8eabc23d1a85a0d35.jpg

La esperada entrevista de Meghan y Harry se transmitió la noche del 7 de marzo en Estados Unidos y fue vista por 17 millones de personas solo en el país norteamericano. En su conversación con Winfrey, la pareja reveló detalles hasta entonces desconocidos de su ruptura con la reina y otros miembros de la realeza.Entre otras cosas, acusaron de racismo a un miembro de la familia real, cuyo nombre no mencionaron. El pariente supuestamente había preguntado "qué tan oscuro" sería su bebé. La pareja subrayó que, en parte, fue justamente el racismo lo que hizo que decidieran irse del Reino Unido.En la entrevista, además, Meghan acusó a la realeza de no apoyarla en momentos de extrema fragilidad psicológica, cuando ella buscó ayuda a raíz de constantes pensamientos suicidas. La duquesa de Sussex también contó que días previos a su boda con el príncipe Harry, Kate Middleton, la esposa del príncipe William le hizo llorar.Harry, por su parte, habló de una dura ruptura con su padre y también del hecho de que su familia dejó de brindarle apoyo financiero tras su decisión de alejarse de la realeza. Se cree que, como es la costumbre en situaciones polémicas, el Palacio de Buckingham haya preparado una declaración en la que destaca el amor de la familia real británica por la pareja, en un intento de evitar que las tensiones aumenten aún más. Sin embargo, la reina Isabel II prefirió no apresurarse en firmar sin antes hacer un cuidadoso análisis de la situación, subrayó The Times. Si bien la reina habló con su hijo, Carlos, y su nieto, William, el día siguiente a la entrevista, de momento, el Palacio de Buckingham sigue sin pronunciarse sobre las explosivas declaraciones de los Sussex a Oprah.

/20210308/traidores-o-valientes-la-entrevista-de-harry-y-meghan-con-oprah-divide-la-sociedad-1109644839.html

/20210308/meghan-se-compara-con-la-sirenita-y-explotan-las-redes-quien-es-ursula-1109633644.html

reino unido

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

gente, meghan markle, príncipe harry, familia real, isabel ii, reino unido