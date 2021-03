https://mundo.sputniknews.com/20210309/esta-es-la-razon-por-la-que-eeuu-teme-las-capacidades-espaciales-de-rusia-1109692233.html

Esta es la razón por la que EEUU teme las capacidades espaciales de Rusia

Esta es la razón por la que EEUU teme las capacidades espaciales de Rusia

El general John Raymond, comandante de la Fuerza Espacial de Estados Unidos, declaró que despiertan preocupación las posibilidades que tienen Rusia y China de... 09.03.2021, Sputnik Mundo

"La amenaza que estamos observando hoy es muy seria (...). Tanto China como Rusia poseen numerosos sistemas de láser de diversa potencia que pueden destruir o dañar los satélites o estorbar nuestra capacidad de operarlos. Ambas tienen posibilidades que despiertan preocupación", afirmó Raymond.Asimismo, el alto cargo aseguró que uno de los dispositivos espaciales rusos fue desarrollado para "destruir los satélites estadounidenses en la órbita circunterrestre".Alexéi Podberezkin, director del Centro de Estudios Político Militares del Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú (MGIMO), comentó las declaraciones del comandante de la Fuerza Espacial de EEUU en una entrevista con Sputnik. Para el experto las preocupaciones del país norteamericano con relación al potencial espacial de Rusia se deben a dos motivos principales.La segunda razón de la preocupación estadounidense, según el académico, es el hecho de que ahora se lleva a cabo un aumento del potencial armamentista del espacio. Podberezkin puso de relieve que la Unión Soviética, en su momento, y luego Rusia, llegaron a sugerir repetidamente que se firmara un acuerdo para la prohibición del envío de armas al espacio, pero Estados Unidos se negó a aceptarlo."Los estadounidenses no quieren esto. No quieren limitar de ninguna manera las posibilidades de las operaciones militares en el espacio y desde el espacio. Los estadounidenses están haciendo todo lo posible para usar el espacio con fines militares. No solo para fines de inteligencia, no solo para los sistemas de comunicaciones, sino con la idea de poner armas allí", subrayó Podberezkin.El académico apuntó incluso que, desde hace mucho tiempo, Estados Unidos tiene un satélite espacial en órbita geoestacionaria, en cuyo compartimento de carga hay "algo que no está claro qué es".

