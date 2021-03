https://mundo.sputniknews.com/20210309/espana-extiende-al-30-de-marzo-limitaciones-a-viajes-del-reino-unido-sudafrica-y-brasil-1109685219.html

España extiende al 30 de marzo limitaciones a viajes del Reino Unido, Sudáfrica y Brasil

MADRID (Sputnik) — El Gobierno de España acordó prorrogar hasta el 30 de marzo las restricciones de entrada a viajeros procedentes del Reino Unido, Sudáfrica y... 09.03.2021, Sputnik Mundo

"El acuerdo se encuadra en la acción decidida del Gobierno para proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, contener la progresión de la enfermedad y reforzar los sistemas sanitarios", dijo en rueda de prensa la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero.En el caso de Reino Unido se limita la llegada, tanto por vía aérea como marítima, estableciendo que solo puedan entrar aquellos vuelos o barcos ocupados por ciudadanos nacionales o residentes en España y Andorra.En cuanto a Brasil y Sudáfrica, las limitaciones solo afectan al ámbito aéreo, estableciendo la llegada solo de nacionales o residentes en España y Andorra, pero permitiendo también el paso de pasajeros en tránsito a un país no Schengen con escala inferior a 24 horas siempre que no abandonen el aeropuerto donde realicen la escala.Estas restricciones no afectan a los conductores de las cabezas tractoras de la mercancía rodada ni tampoco al personal aeronáutico necesario para llevar a cabo las actividades de transporte aéreo.

