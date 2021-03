https://mundo.sputniknews.com/20210309/encuentran-en-egipto-el-cementerio-de-mascotas-mas-antiguo-del-mundo-1109671414.html

Encuentran en Egipto el cementerio de mascotas más antiguo del mundo

Arqueólogos en Egipto han encontrado el cementerio de animales más antiguo jamás registrado: casi 2.000 años de antigüedad. Los científicos encontraron en las... 09.03.2021, Sputnik Mundo

Lo interesante es que a diferencia de algunos animales momificados que fueron enterrados en otros sitios, a veces por inanición o con un cuello roto, ninguna de las criaturas en este cementerio muestra signos de maltrato, por lo que pueden ser consideradas mascotas."Tenemos animales viejos, enfermos y deformes que tuvieron que ser alimentados y cuidados por alguien", dijo a Live Science Marta Osypińska, la investigadora principal del estudio."Así que pensamos que en Berenice los animales no eran sacrificios a los dioses, sino que eran solo mascotas", concluyó Osypińska.Lo cierto es que los arqueólogos descubrieron el cementerio de mascotas, que data de los siglos I y II d. C. durante el periodo romano temprano de Egipto, por accidente. Durante años, los investigadores han excavado las afueras de Berenice porque alberga un antiguo vertedero, lleno de basura de la sociedad egipcia.Fue en 2011 cuando los arqueólogos comenzaron a encontrar restos de animales pequeños en un área y Osypińska, que se especializa en zooarqueología, tomó las riendas.De los 585 animales que excavaron: Ninguno de los animales fue momificado, pero algunos fueron colocados en ataúdes improvisados, indica el estudio publicado en World Archaeology.Muchos eruditos argumentan que el mundo antiguo no tenía el concepto de "mascotas", pero "nuestro descubrimiento muestra que los humanos tenemos una profunda necesidad de compañía de animales", sentenció Osypińska.

