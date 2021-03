https://mundo.sputniknews.com/20210309/el-kremlin-muy-alarmado-ante-informes-sobre-posibles-ciberataques-por-parte-de-eeuu-1109675129.html

El Kremlin, muy alarmado ante informes sobre posibles ciberataques por parte de EEUU

"Es una información alarmante, pues un medio estadounidense bastante respetuoso admite y, más aún, anuncia la posibilidad de esos ciberataques", comentó Peskov la publicación reciente del diario The New York Times.Según comunicó el periódico el 8 de marzo, Estados Unidos planea en respuesta al pirateo informático a la empresa SolarWinds en 2020 lanzar una serie de ciberataques contra las redes gubernamentales rusas, destinados a ser ocultos para todo el mundo excepto el Kremlin y los servicios de inteligencia rusos.Peskov afirmó que Rusia jamás ha estado implicada en los crímenes informáticos."Es importante recordar en este contexto que hemos reiterado en varias ocasiones y seguimos insistiendo en que Rusia jamás ha tenido algo que ver con cualquier manifestación de la delincuencia informática o del ciberterrorismo", subrayó.En diciembre pasado se informó que numerosas entidades y empresas del Gobierno federal de Estados Unidos habían sido blanco de un ciberataque masivo después de que unos piratas informáticos corrompieron el software de SolarWinds, una empresa de monitoreo de redes que proporciona servicios a varias agencias gubernamentales y militares del país norteamericano.En enero la Agencia de Seguridad Cibernética y de Infraestructura de Estados Unidos (CISA) señaló a Rusia como posible autor de ese ataque informático que tenía como objetivo, según Washington, los datos de inteligencia de EEUU.El 20 de febrero pasado el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, declaró que Washington estaba a semanas de dar los primeros pasos en respuesta al ataque de piratería informática a SolarWinds. Normas de viajes durante la pandemiaEs importante intensificar los esfuerzos de la diplomacia internacional para implantar nuevas normas de viajes durante la pandemia, destacó Peskov.Al comentar la iniciativa para introducir los llamados certificados de vacunación contra el COVID-19 que se están elaborando en varios países, Peskov indicó que "por el momento, nadie entiende definitivamente cómo se utilizarán o identificarán, si serán intercambiables o mutuamente reconocidos", así que "por supuesto, es un motivo para intensificar la diplomacia del COVID".El portavoz del Kremlin añadió que la Cancillería rusa y otras autoridades nacionales, obviamente, estarán en contacto con sus colegas extranjeros para examinar intensamente el tema de pasaportes de vacunación.Al mismo tiempo, recordó que Rusia sigue escéptica respecto a la imposición de esos documentos para los viajeros y que el Gobierno de Moscú ya se expresó en contra de la iniciativa.La Comisión Europea planea presentar el 17 de marzo un proyecto de ley sobre el pasaporte digital de vacunación, que permitirá registrar las vacunas, los resultados de la prueba de COVID-19 o el hecho de que la persona superó el coronavirus.El objetivo declarado del proyecto es permitir a los residentes de la Unión Europea circular libremente entre los países sin amenaza para la salud.Acusaciones de campaña contra vacunas de otros paísesEl portavoz del Kremlin indicó que Rusia nunca ha participado ni participará en campañas contra vacunas anticoronavirus desarrolladas en otros países, al comentar las acusaciones al respecto vertidas contra Moscú.El periódico The Times publicó antes un informe que acusa a Rusia de lanzar una campaña de desinformación contra la vacuna británica de Oxford/AstraZeneca, en particular en los países donde prevé vender su propia vacuna contra el coronavirus.Por su parte, el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Ned Price, afirmó que Estados Unidos identificó a cuatro plataformas en línea rusas —sin dar más detalles— que presuntamente trabajaron bajo el liderazgo de los servicios de inteligencia rusos desinformando sobre dos vacunas aprobadas en el país norteamericano.

